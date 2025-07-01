В якому популярному серіалі Netflix можна почути українську народну пісню

У другому сезоні серіалу Netflix "Імператриця" прозвучала українська народна пісня "Сонце низенько". Її виконали дівчата з Буковини під час урочистої аудієнції в імператриці Сісі.

Героїні, які виконували пісню, були одягнені у традиційний український вишитий одяг. Особливий захват цей епізод викликав в українських глядачів, передає 24 Канал.

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В серіалі "Імператриця" можна почути українську народну пісню

У другому сезоні популярного серіалу "Імператриця" на Netflix у першій серії пролунала українська народна пісня "Сонце низенько, вечір близенько" з опери Миколи Лисенка "Наталка Полтавка" під виконання дитячого хору з Буковини.

За сюжетом, до Відня приїжджають делегації з усього королівства, щоб привітати нову імператрицю Єлизавету Баварську (Сісі). Серед гостей на аудієнції з’явився буковинський хор у вишиванках та вінках, який виконав пісню "Сонце низенько".

В серіалі "Імператриця" прозвучала пісня "Сонце низенько": дивіться відео

Зауважимо, що цей момент зворушив не лише головну героїню серіалу, а й глядачів у соціальних мережах.

Користувачі в соцмережах вражені, як у серіалі показали українців: дивіться відео

Що відомо про пісню "Сонце низенько"

Пісня "Сонце низенько, вечір близенько" здобула популярність завдяки опері "Наталка Полтавка", вперше поставленій у 1819 році.

Її народний текст було літературно опрацьовано Іваном Котляревським, а музику до нього написав видатний український композитор Микола Лисенко. З того часу ця композиція стала невід’ємною частиною національної культурної спадщини.

Сьогодні існує багато інтерпретацій цієї пісні, однак найвідомішою вважається саме версія Лисенка, створена для опери.

У пісні розповідається про закоханого парубка й дівчину, які з нетерпінням чекають вечора, щоб зустрітись.

До слова, в одному з голлівудських фільмів з Джейсоном Стейтемом можна почути пісню Вєрки Сердючки. Її виступ у стрічці став частиною ключового сюжетного повороту.