Дива медицини та глобальні зміни клімату: прогноз ШІ на найближчі 10 років

Штучний інтелект розвивається дуже стрімко. Він змінює різноманітні сфери життя, тому не дивно, що він може передбачати певні процеси.

Штучний інтелект вже став невід'ємною частиною звичного життя. Журналісти 24 Каналу запитали у ChatGPT, яким він бачить світ через 10 років, тобто у 2035 році.

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ШІ – помічник

Одним із передбачень є залучення штучного інтелекту до повсякденного життя.

Він допомагає лікарям ставити точні діагнози ще до появи симптомів, веде за руку школярів у віртуальних класах, і навіть підказує фермерам, коли садити врожай, орієнтуючись на прогнозовані зміни клімату,

– пояснив ChatGPT.

За його словами, комп’ютери, що працюють на квантових принципах, не замінять класичні, але вони вирішуватимуть задачі, які раніше здавалися неможливими.



ШІ стане помічником / Фото Pexels

Люди дедалі частіше працюватимуть у віртуальних офісах — не просто через Zoom, а в повноцінному цифровому середовищі, де колега з Токіо сидить поруч із тобою за віртуальним столом. Також він прогнозує появу роботів, які працюватимуть не просто як машини, а як щось майже живе.

Глобальні зміни клімату

Світ все сильніше відчуватиме наслідки кліматичних змін. Там, де колись були зелені рівнини, почнуться посухи.

Держави будуватимуть нові типи енергосистем – на базі сонця, вітру, водню – і відмовляються від викопного палива. Водночас політична мапа зміниться: виникнуть нові союзи і конфлікти навколо кліматичних та технологічних викликів,

– пояснив ChatGPT.

Медицина робитиме справжні дива. Вчені будуть вирощувати людські органи, а терапії на базі редагування генів дозволяють вилікувати недуги, які ще в 2025 вважалися невиліковними.

Штучний інтелект витісняє жінок з ринку праці, особливо в професіях, що легко автоматизуються, з ризиком заміни до 10% робочих місць у країнах з високим рівнем доходу. ШІ не може повністю замінити людські навички, такі як критичне мислення та емпатія.