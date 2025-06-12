Штучний інтелект вже став невід'ємною частиною звичного життя. Журналісти 24 Каналу запитали у ChatGPT, яким він бачить світ через 10 років, тобто у 2035 році.

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ШІ – помічник

Одним із передбачень є залучення штучного інтелекту до повсякденного життя.

Він допомагає лікарям ставити точні діагнози ще до появи симптомів, веде за руку школярів у віртуальних класах, і навіть підказує фермерам, коли садити врожай, орієнтуючись на прогнозовані зміни клімату,

– пояснив ChatGPT.

За його словами, комп’ютери, що працюють на квантових принципах, не замінять класичні, але вони вирішуватимуть задачі, які раніше здавалися неможливими.



ШІ стане помічником / Фото Pexels

Люди дедалі частіше працюватимуть у віртуальних офісах — не просто через Zoom, а в повноцінному цифровому середовищі, де колега з Токіо сидить поруч із тобою за віртуальним столом. Також він прогнозує появу роботів, які працюватимуть не просто як машини, а як щось майже живе.

Глобальні зміни клімату

Світ все сильніше відчуватиме наслідки кліматичних змін. Там, де колись були зелені рівнини, почнуться посухи.

Держави будуватимуть нові типи енергосистем – на базі сонця, вітру, водню – і відмовляються від викопного палива. Водночас політична мапа зміниться: виникнуть нові союзи і конфлікти навколо кліматичних та технологічних викликів,

– пояснив ChatGPT.

Медицина робитиме справжні дива. Вчені будуть вирощувати людські органи, а терапії на базі редагування генів дозволяють вилікувати недуги, які ще в 2025 вважалися невиліковними.

Штучний інтелект витісняє жінок з ринку праці, особливо в професіях, що легко автоматизуються, з ризиком заміни до 10% робочих місць у країнах з високим рівнем доходу. ШІ не може повністю замінити людські навички, такі як критичне мислення та емпатія.