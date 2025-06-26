"Дуже захоплює": що ChatGPT порадив прочитати зірці "Кабаре" Чапарову
- Актор Ілля Чапаров використовує ChatGPT для вибору книг.
- З дитинства йому запам'яталися "Мауглі" та "Гаррі Поттер", а "Квіти для Елджернона" змусила його заплакати.
Актор "Кабаре" Ілля Чапаров розповів, що іноді звертається до ChatGPT, щоб обрати наступну книгу для читання. Саме штучний інтелект порадив йому роман Філіпа Діка.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео книгарні "Сенс" у TikTok.
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Які літературні вподобання Чапарова
Чапаров розповів, що сьогодні переважно читає художню літературу, хоча раніше надавав перевагу тій, яка була пов'язана з мистецтвом.
Остання книга, яку почав читати актор – роман Філіпа Діка "Чи мріють андроїди про електричних овець?".
Також Чапаров зізнався, що письменник його настільки захопив, що після цієї книги він планує читати й інші твори автора, які йому порадив ChatGPT, зокрема "Затьмарення".
Ілля Чапапор / Фото з Instagram
Для тих, цікавиться театром і мистецтвом, Чапаров порекомендував прочитати "Театр і його Двійник" Антонена Арто, "Постдраматичний театр" Ганса-Тіса Леманна, а також "Спогади" Йосипа Гірняка.
Також актор розповів, що з дитинства йому заплуталися "Мауглі" та "Гаррі Поттер", а єдина книжка, яка змусила його заплакати, – це "Квіти для Елджернона" Деніела Кіза.
До слова, раніше ми розповідали, яка книга вважається найскандальнішою у світі. Дійшло до того, що її автора хотіли стратити.