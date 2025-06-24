24 Канал разом з національною книжковою платформою Yakaboo зібрав добірку книжок, які допоможуть зменшити тривогу, відновити сили, краще зрозуміти себе й пережити складні періоди. Це теплі, чесні тексти про стійкість – зовнішню й внутрішню.

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"Енергетичний менеджмент: практичний посібник з керування власною енергією," Алла Заяць



Обкладинка книги / Фото видавництва

Як не вигоріти і залишити сили не лише на роботу, а й на життя? Ця книжка – про турботу до себе, про ресурс і баланс. Авторка ділиться простими, але дієвими інструментами, що допоможуть краще розподіляти свою енергію в різних сферах – від побуту до покликання. Це як розмова з доброю коучкою, яка бачить вашу втому і знає, як повернути ясність. Ідеальний початок для тих, хто хоче жити не на знос, а з опорою на себе.

"Анатомія Воїна", Андрій Зелінський



Обкладинка книги / Фото видавництва

Це книжка про силу, яка живе всередині кожного. Воїн – не лише той, хто зі зброєю, а й той, хто проходить щоденну боротьбу зі світом, болем, сумнівами. Автор – військовий капелан і філософ – пише про стійкість, гідність і внутрішній шлях, що не закінчується. Це сповнене гідності читання для всіх, хто хоче жити зі змістом. Надихаюча, але не солодка – правдива.

"Любов не минає", Тетяна Трощинська



Обкладинка книги / Фото видавництва

Щира і відверта історія матері, яка пережила втрату сина – і зуміла говорити про це з любов’ю, світлом і повагою до болю. У цій книжці – не поради, а присутність. Авторка ділиться особистими відчуттями, досвідом інших родин, словами психологів – щоб інші не почувалися самотніми у своєму горі. Це читання для тих, хто втратив, і тих, хто поруч. Про солідарність, ніжність і життя попри все.

"Вибір. Прийняти можливе", Едіт Єва Еґер



Обкладинка книги / Фото видавництва

У 16 років вона потрапила до Аушвіцу. У 90 – стала авторкою світового бестселера про зцілення, яке триває все життя. Ця книжка – не лише мемуари, а й дороговказ: як прожити біль, прийняти травму й вибрати свободу. Авторка показує, що навіть у найтемніші моменти ми маємо вибір – і саме в цьому наша сила. Дуже людяна, сильна книжка, яку хочеться подарувати.

"Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові", Сью Стюарт-Сміт



Обкладинка книги / Фото видавництва

Це не книжка про город – це книжка про себе. Про те, як прості ритуали догляду за рослинами допомагають зцілити втомлений розум і заземлитися у теперішньому. Психіатриня і садівниця Сью Стюарт-Сміт пише водночас з науковою точністю і ніжністю. Вона показує, як тиша, рутина і земля повертають нас до життя. Навіть якщо у вас лише вазон на підвіконні – ця книжка буде у вас у серці.

До слова, ChatGPT рекомендує три книги сучасних українських авторів: "Доця" Тамари Горіха Зерня, "За спиною" Гаськи Шиян, і "Хто ти такий?" Артема Чеха, які варто прочитати кожному.