Ми спитали у штучного інтеоекту ChatGPT які б книги сучасних українських авторів він порадив би прочитати кожному. Що відповів ШІ – розповідає 24 Канал.

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Що радить прочитати ШІ

"Доця" Тамара Горіха Зерня

Головна героїня роману – звичайна жінка зі Сходу України, котра раптово опиняється в самому епіцентрі війни, яка розпочалася у 2014 році. ШІ характеризує цю книгу як історію про народження внутрішньої міці.

На думку ChatGPT цю книгу варто прочитати кожному, бо вона є правдивою, глибоко емоційною і дає голос простим людям на війні.



"Доця" / Фото Yakaboo

"За спиною" Гаська Шиян

Ще одна книга про війну, але зовсім з іншого ракурсу. Головна героїня – Марта зі Львова. Її світ перевертається, коли її хлопець отримує повістку і вирушає на Донбас. Ця книга про страх, втечу, відчуження, втрату і потребу дорослішання.

За словами ШІ, ця книга точно передає психологічний стан українського суспільства в період гібридної війни, котра тривала з 2014 до 2022 року.



"За спиною" / Фото Yakaboo

"Хто ти такий?" Артем Чех

Ця книга є рефлексією на службу в армії. Як зауважує ШІ, Чех пише відверто та без пафосу, але з векликою людяністю. Книга розкриває і реальний фронт, і внутрішній – зміни в людині, котра стає солдатом.

ChatGPT зазначає, що ця книга допоможе краще розуміти військових – їхній досвід та їхні переживання.



"Хто ти такий?" / Фото Yakaboo

Водночас зараз серед українських книголюбів справжній ажіотаж викликала книга "Оніксова буря" Ребекки Яррос, котра в українському перекладі з'явилася 22 травня.