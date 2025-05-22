Будь-яка частина цього циклу спричиняє неймовірний ажіотаж серед книголюбів. "Оніксова буря" потрапила у книгарні КСД 22 травня, пише 24 Канал.

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Де купити книгу

Придбати чергову частину історії Вайолет Сорренгейл можна тільки у магазинах КСД. Згодом вона потрапить і на полиці інших книгарень.

На сайті видавництва вона коштує 850 гривень. Це третя частина "Емпіреїв", тому події тут є логічним продовженням перших двох частин.

Прихильники історії чудово пам'ятають, чим закінчилось "Залізне полум'я", тому не дивно, що вихід нової книги спричинив такий резонанс. У цій частині читачі побачать розвиток улюблених героїв та пошук правди, яку так сильно хоче отримати головна героїня.

Варто також відзначити, що раніше користувачі у мережі багато дискутували стосовно обкладинки книги.

Раніше розповідали про Третій сезон "Білого лотоса" включає книжки, які відображають внутрішній світ персонажів, зокрема "Коли життя стає руїнами" Пеми Чодрон та "Голод" Кнута Гамсуна.