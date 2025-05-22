Любая часть этого цикла вызывает невероятный ажиотаж среди книголюбов. "Ониксовая буря" попала в магазины КСД 22 мая, пишет 24 Канал.

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Где купить книгу

Купить очередную часть истории Вайолет Сорренгейл можно только в магазинах КСД. Впоследствии она попадет и на полки других магазинов.

На сайте издательства она стоит 850 гривен. Это третья часть "Эмпиреев", поэтому события здесь являются логическим продолжением первых двух частей.

Поклонники истории прекрасно помнят, чем закончилось "Железное пламя", поэтому неудивительно, что выход новой книги вызвал такой резонанс. В этой части читатели увидят развитие любимых героев и поиск правды, которую так сильно хочет получить главная героиня.

Стоит также отметить, что ранее пользователи в сети много дискутировали относительно обложки книги.

Ранее рассказывали о Третий сезон "Белого лотоса" включает книги, которые отражают внутренний мир персонажей, в частности "Когда жизнь становится руинами" Пеми Чодрон и "Голод" Кнута Гамсуна.