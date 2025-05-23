Мы спросили у искусственного интеоекта ChatGPT какие бы книги современных украинских авторов он посоветовал бы прочитать каждому. Что ответил ИИ – рассказывает 24 Канал.

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Что советует прочитать ИИ

"Дочь" Тамара Ореха Зерня

Главная героиня романа – обычная женщина с Востока Украины, которая внезапно оказывается в самом эпицентре войны, которая началась в 2014 году. ИИ характеризует эту книгу как историю о рождении внутренней мощи.

По мнению ChatGPT эту книгу стоит прочитать каждому, потому что она является правдивой, глубоко эмоциональной и дает голос простым людям на войне.



"Дочь" / Фото Yakaboo

"За спиной" Гаська Шиян

Еще одна книга о войне, но совсем с другого ракурса. Главная героиня – Марта из Львова. Ее мир переворачивается, когда ее парень получает повестку и отправляется на Донбасс. Эта книга о страхе, бегство, отчуждение, потерю и потребность взросления.

По словам ШИ, эта книга точно передает психологическое состояние украинского общества в период гибридной войны, которая длилась с 2014 до 2022 года.



"За спиной" / Фото Yakaboo

"Кто ты такой?" Артем Чех

Эта книга является рефлексией на службу в армии. Как отмечает ШИ, Чех пишет откровенно и без пафоса, но с большой человечностью. Книга раскрывает и реальный фронт, и внутренний – изменения в человеке, который становится солдатом.

ChatGPT отмечает, что эта книга поможет лучше понимать военных – их опыт и их переживания.



"Кто ты такой?" / Фото Yakaboo

В то же время сейчас среди украинских книголюбов настоящий ажиотаж вызвала книга "Ониксовая буря" Ребекки Яррос, которая в украинском переводе появилась 22 мая.