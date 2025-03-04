"Місто" Підмогильного і не тільки: що читає автор відомого хіта "Бібліотека"

Читання зараз дуже популярне серед людей різного віку. Відомі люди час від часу діляться своїми рекомендаціями щодо книг.

Своїми улюбленими книгами поділився Сергій "Колос" Мартинюк – український музикант, лідер рок-гурту "Фіолет". Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео в ТікТок.

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Що він читає

Першою Сергій Мартинюк рекомендує відому українську книгу, яка стала класикою, "Місто" Валер'яна Підмогильного. За його словами, це книга, "яку варто прочитати кожному молодому українцю".

Також він рекомендує "Антологію української поезії 20 століття". Він пояснив, що це – своєрідна настільна Біблія української поезії. За словами музиканта, це книга, з якою він фактично не розлучається, коли працює з текстами.

Наступною він назвав книгу Артема Чеха "Район Д". Мартинюк сказав, що це один із найулюбленіших зразків сучасної прози, а також найкращий роман, яки він читав, про українські 90-ті.



"Район Д" Артема Чеха / Фото з сайту видавництва

Не обійшлось і без рекомендацій книг іноземних авторів. Зокрема, Мартинюк радить "Кладовище домашніх тварин" Стівена Кінга. Музикант пояснив, що саме ця книга стала для нього "дверми№ у світ "справжньої, жахастичної літератури".



"Кладовище домашніх тварин" Стівена Кінга / Фото з сайту видавництва

Також у своєму топі він назвав книгу Дібісі П'єра "Світло згасло в країні див". Він відзначив, що це – один із найкращих постмодерних літераторів сучасної Європи.

Що рекомендує Сергій Мартинюк: дивіться відео

Хто такий Сергій "Колос" Мартинюк

Він пише українську прозу, займається музикою. Також він є лідером рок-гурт "Фіолет" та супутніх сайд-проєктів. Але на цьому активність Сергія Мартинюка не завершується – він є громадським діячем, артдиректором фестивалю "Бандерштадт".