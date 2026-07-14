Тренди Будь у тренді Ці знахідки здивували навіть працівників Укрзалізниці: що пасажири забувають у вагонах
14 липня, 10:18
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Це здивувало навіть працівників Укрзалізниці: що пасажири забувають у вагонах

Аліна Кулеба

Укрзалізниця повідомила про зростання кількості звернень щодо загублених речей. У піковий сезон пасажири щодня залишають у поїздах та на вокзалах понад 100 заявок на пошук багажу.

В Укрзалізниці розповіли, які речі мандрівники забувають найчастіше та які незвичайні знахідки останнім часом виявляли залізничники.

Оператори працюють як детективи 

У компанії зазначили, що з початком активного сезону подорожей кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день.

Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців, 
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці. 

За даними перевізника, лише за перші шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули пасажирам 3200 речей. 

Найдивніші речі, забуті у вагонах 

Серед незвичайних предметів, які пасажири останнім часом залишали у поїздах, Укрзалізниця назвала: 

  • посох із дерева, оздоблений кристалом;
  • віск для вусів;
  • пальто для бульдога;
  • ошийник із діамантом;
  • комбінацію Victoria’s Secret. 

Що гублять найчастіше? 

Найпоширенішими загубленими речами залишаються звичайні предмети, які пасажири можуть випадково залишити на полицях, під сидіннями чи у купе: 

  • навушники та кейси для них;
  • окуляри;
  • гаманці;
  • ключі;
  • документи. 

Улюбленою категорією загублених речей для залізничників є дитячі іграшки. Їх шукають особливо ретельно, адже для маленьких пасажирів такі речі часто мають емоційну цінність. 

За шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули 52 дитячі іграшки. Серед них були: 

  • капібара;
  • Стіч;
  • чорна пантера Багіра;
  • біла альпака;
  • пожежна машина;
  • динозавр. 

Як знайти загублену річ? 

В Укрзалізниці нагадали пасажирам бути уважними під час подорожей та перевіряти свої речі перед виходом із вагона. Особливо варто оглядати полиці, простір під сидіннями, місця у купе та вбиральнях. 

Якщо річ залишилася у поїзді, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті Укрзалізниці в розділі "Сервіси".