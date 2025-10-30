Чи можна християнам святкувати Геловін: що про це каже церква
- Церква застерігає християн від участі у святкуванні Геловіну через його язичницьке походження та духовно небезпечний підтекст.
- Геловін походить від язичницьких традицій древніх кельтів, а його популярність як культурного свята зросла в США завдяки емігрантам з Ірландії та Шотландії.
Геловін – одне з найпопулярніших сучасних свят, яке щороку 31 жовтня відзначають мільйони людей у всьому світі. Проте церква застерігає вірян від участі у святкуванні.
Що каже церква про святкування Геловіну?
Отець Юліан Тимчук наголосив, коріння Геловіну – далеко не християнське. За його словами, це свято має язичницьке походження. Спершу його відзначали древні кельти Ірландії та Шотландії.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада вони вважали, що душі померлих можуть виходити у світ живих, тому вони одягали звірині шкури, залишали гостинці на вулиці та приносили жертви.
Пізніше, у 601 році, церква намагалася переосмислити ці язичницькі традиції, і до 8 століття це свято стало називатися Днем усіх святих.
Згодом, коли ірландці та шотландці емігрували до США, Геловін набув популярності як культурне, а не релігійне свято.
Втративши релігійну складову людям подавали лише окультизм, відьомство і потойбіччя. А те, що люди, а зокрема молодь бачать сьогодні, лише іграшки та навіяна фільмами атмосфера,
– зазначає отець.
Священник підкреслив, назва "Геловін" розшифровується як "вечір всіх святих", однак християни мають своє свято – Неділю всіх святих, яку відзначають після П'ятдесятниці.
"А отже Геловін – це не просто невинна розвага, а подія, у основі якої лежать фальшиві вірування про померлих та демонів, тобто злих духів", – резюмував він.
Таким чином, церква застерігає, що Геловін – не просто безневинна забава, а свято з духовно небезпечним підтекстом, участь у якому несумісна з християнською вірою.
Коли святкують П'ятидесятницю?
Як зазначає Folkekirkens mellemkirkelige Råd, П'ятидесятницю святкують через 50 днів після Великодня. Це день, коли християни згадують події, описані у Діяннях Апостолів, 2 розділі. Мовиться про сходження Святого Духа на апостолів, які отримали силу від Бога, щоб продовжити справу Ісуса Христа на землі.
Чудо П'ятидесятниці символізує нову присутність Бога у світі. Якщо раніше Він був серед людей через Свого Сина Ісуса, то тепер – через Святого Духа. Відтоді спільнота, яка постала навколо Ісуса, коли він жив на землі, помер і воскрес, мала поширити віру по всьому світу.
Чому на Геловін заведено давати дітям цукерки?
Багато геловінських традицій американці запозичили від європейців. Зокрема, звичай перевдягатися в костюми й ходити від дому до дому, просячи їжу чи гроші.
Однак наприкінці на початку 20 століття свято у США зазнало значних змін. Американці прагнули зробити Геловін більш дружнім і сімейним, відмовившись від тем привидів і чаклунства.
Газети й громадські діячі навіть закликали батьків прибрати зі свята все надто "лякливе" чи "гротескне". У результаті Геловін став менш релігійним і забобонним, а старий звичай просити їжу чи гроші з часом перетворився на улюблену дитячу традицію – "Цукерки або життя".