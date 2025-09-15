Український борщ для принцеси Діани: вас здивує, що вона додавала до своєї улюбленої страви
- Принцеса Діана називала борщ своєю улюбленою стравою, але споживала його з доволі незвичними добавками.
- Днями син принцеси Діани, Гаррі, побував у Києві, де український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з ним інформацією про одну з улюблених страв його матері і передав спеціальний подарунок.
Королівська родина може здивувати своїми вподобаннями у їжі. Наприклад, принцеса Діана дуже любила борщ із доволі незвичними добавками.
У 1981 році пансіонат Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped з Йоганнесбурга попросив знаменитостей розповісти про свої улюблені страви, щоб видати книгу, і принцеса Діана неочікувано назвала борщ. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail, який оприлюднив цей лист.
Чому принцеса Діана любила борщ?
У пансіонат не очікували отримати листа від принцеси Діани, хоч і написали їй. Однак ще більш неочікуваною виявилась її відповідь – вона назвала своєю улюбленою стравою борщ із різноманітними добавками.
Лист принцеси Діани / Фото Daily Mail
Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим.
Принцеса Діана здивувала також і тим, що саме вона любила додавати до борщу: молоко та грецький йогурт.
Як принц Гаррі дізнався про вподобання матері?
Нещодавно принц Гаррі приїжджав до України і 13 вересня зустрівся із українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Той приготував для нього традиційні українські страви, однак це були не всі подарунки, розповів він у себе в інстаграмі.
Клопотенко приніс на зустріч того самого листа принцеси Діани та подарував її сину банку заправки для борщу, щоб він не забував цей смак.
Яку страву ненавиділа принцеса Діана?
- Принцеса Діана спочатку любила лосось, але згодом їй ця страва набридла через часте подання на офіційних заходах.
- За словами кухаря, його часто запитували, що любить їсти принцеса Діана, коли вона відвідує офіційні події. Він відповідав, що їй подобається лосось. Згодом принцеса Діана прийшла до нього і сказала, що сподівається, що на обід буде інша страва, бо "скрізь подають лосось".
- Колишній королівський кухар Даррен Макгрейді визнав свою роль у частому поданні лосося і намагався виправити це, оновлюючи меню щотижня.