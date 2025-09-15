Королівська родина може здивувати своїми вподобаннями у їжі. Наприклад, принцеса Діана дуже любила борщ із доволі незвичними добавками.

У 1981 році пансіонат Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped з Йоганнесбурга попросив знаменитостей розповісти про свої улюблені страви, щоб видати книгу, і принцеса Діана неочікувано назвала борщ. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail, який оприлюднив цей лист.

Дивіться також Метро ніколи не спить: що там відбувається у нічні години

Чому принцеса Діана любила борщ?

У пансіонат не очікували отримати листа від принцеси Діани, хоч і написали їй. Однак ще більш неочікуваною виявилась її відповідь – вона назвала своєю улюбленою стравою борщ із різноманітними добавками.



Лист принцеси Діани / Фото Daily Mail

Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим.

Принцеса Діана здивувала також і тим, що саме вона любила додавати до борщу: молоко та грецький йогурт.

Як принц Гаррі дізнався про вподобання матері?

Нещодавно принц Гаррі приїжджав до України і 13 вересня зустрівся із українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Той приготував для нього традиційні українські страви, однак це були не всі подарунки, розповів він у себе в інстаграмі.

Клопотенко приніс на зустріч того самого листа принцеси Діани та подарував її сину банку заправки для борщу, щоб він не забував цей смак.

Яку страву ненавиділа принцеса Діана?