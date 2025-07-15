Книги із літнім вайбом: що прочитати у відпустці, щоб відпочити

Літо – час відпусток і вільного часу, який нарешті можна витрати на свої хобі. Водночас надто завантажувати мозок у сонячні дні відпочинку теж не хочеться.

Для дозвілля можна обрати читання, а саме – легкі історії, які точно розважать вас. 24 Канал розповідає про 3 такі книги.

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"Пляжне чтиво" Емілі Генрі

Авторка створила двох дуже різних героїв Оґастуса Еверета та Дженьюері Ендрюс. Вони обоє письменники та створюють власні історії, проте він – пише прозу, де не щадить своїх персонажів, а вона – авторка романтичних романів та закінчує книги на хорошій ноті.



"Пляжне чтиво" / Фото видавництва

Так трапилось, що доля вирішила, що вони мусять прожити 3 місяці у сусідніх будинках. Кожен із них має за плечима свої таємниці та травми. Чи вдасться їм витерпіти одне одного? Для того, аби знати, потрібно прочитати книгу.

"Кохання в мозку" Алі Гейзелвуд

Напевно, про цю книгу чули вже всі, проте не всі ще прочитали. Ця історія про Бі Кеніґсвассер та Леві Варда, які волею випадку разом очолили перспективний проєкт від NASA, проте так сталось, що вони – закляті вороги.



"Кохання в мозку" / Фото видавництва

Однак вони опиняються у таких обставинах, що неочікувано стають… союзниками. Куди їх це приведе? Алі Гейзелвуд вже вигадала черговий сюжетний поворот.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" Емілі Генрі

Поппі та Алекс зовсім несхожі. Вона дуже активна та скоріше обере подорожі чи екстремальні, а він – тихий та спокійний. Однак якимось чином вони стали найкращими друзями в коледжі. Їхня дружба тривала понад десять років.



"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" / Фото видавництва

Однак два роки тому Поппі й Алекс посварилися та вирішили, що більше не спілкуватимуться. Дівчина прагне повернути спілкування, тож наважується запросити хлопця з собою у свою відпустку.

До слова, 24 Канал і Yakaboo зібрали підбірку з 5 книг, які допоможуть зменшити тривогу та відновити сили в складні часи. До підбірки увійшли книги: "Енергетичний менеджмент" Алли Заяць, "Анатомія Воїна" Андрія Зелінського, "Любов не минає" Тетяни Трощинської, "Вибір. Прийняти можливе" Едіт Єви Еґер, "Садотерапія" Сью Стюарт-Сміт.