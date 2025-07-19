Що читати у відпустці: 5 книжкових новинок, які зачеплять, здивують і не відпустять

Незалежно від того, плануєте ви відпустку далеко від дому, чи лишаєтесь удома, вашим надійним компаньйоном завжди буде хороша книжка. Цього літа вийшло 5 яскравих новинок, які допоможуть розслабитися, замислитися й пізнати щось нове.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Yakaboo.

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"Насіння кмину", Христина Лукащук

Ця книжка відчувається як тіло, яке нарешті дозволили собі відчути: зі шрамами, памʼяттю, теплом і хіттю. Героїня пробуджується від власної скутості, починає слухати тіло, бажання, втому, задоволення – і вперше відчуває, що це і є правда.

Її шлях – не про "правильно", а про чесно, про зняття шарів і ритуальне повернення до себе справжньої. Лукащук пише з інтимною увагою до кожного відтінку жіночого досвіду – від сорому до насолоди, від сумніву до згоди з собою. Це проза, яку хочеться читати повільно.

"Насіння кмину" / Фото Yakaboo

"Електра", Дженніфер Сейнт

На тлі Троянської війни три жінки – Клітемнестра, Електра і Кассандра – живуть у затінку чоловічих рішень і вчинків. Але саме вони стають носіями пам’яті, гніву, передбачень.

Цей роман розповідає про зраду, втрати й неможливість уникнути долі. Атмосфера давньогрецької трагедії тут сплітається з глибоко жіночим болем. Ця книга стане ідеальним вибором для тих, хто шукає сильні історії з архетипічним звучанням.

"Електра" / Фото Yakaboo

"Усе, що ми не сказали", Слоан Гарлоу

Шкільна драма після втрати близької подруги перетворюється на психологічний трилер. Елла починає зближуватись із хлопцем загиблої, хоча відчуває, що щось тут не так.

У щоденнику Гейлі з’являються тривожні натяки, а правда виявляється набагато складнішою за почуття провини.

Це роман про довіру, тягар мовчання і межу між співчуттям і небезпекою.

"Усе, що ми не сказали" / Фото Yakaboo

"Як розкрити власне вбивство", Крістен Перрін

Уявіть, що ви знаєте про власне вбивство і все життя присвячуєте розслідуванню цього злочину. Саме так живе Френсіс, яка зібрала компромат на пів містечка, а після її смерті справу підхоплює племінниця.

Це дотепний, швидкий, атмосферний детектив із подвійною хронологією, англійським гумором і родинними таємницями. Ідеальне затишне читання для поціновувачів загадок і сильних жіночих персонажів, а також для тих, хто розмірковує над тим, що визначає наше майбутнє.

"Як розкрити власне вбивство" / Фото Yakaboo

"Лють Богів", Джон Ґвінн

У завершальній частині трилогії відбувається вирішальна битва між силами життя і руйнування. Герої з різних сторін проходять свої випробування і врешті сходяться у титанічному бою.

Скандинавська міфологія, дракони, кровна помста і глибока вірність – усе це в напруженому фентезійному світі. Ця книга стане ідеальним вибором для читачів, які хочуть відпочити від реальності і зануритись у магічний епос.

"Лють Богів" / Фото Yakaboo

До слова, відомий український історик та голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров склав список зі 120 книжок, які, на його думку, має прочитати кожен українець. До цього переліку увійшла українська класика, історичні джерела, біографії дисидентів та твори авторів 20 – 30-х років XX століття.