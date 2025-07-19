Сообщает 24 Канал со ссылкой на Yakaboo.

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"Семена тмина", Кристина Лукащук

Эта книга ощущается как тело, которое наконец позволили себе почувствовать: со шрамами, памятью, теплом и хитом. Героиня пробуждается от собственной скованности, начинает слушать тело, желание, усталость, удовольствие – и впервые чувствует, что это и есть правда.

Ее путь – не про "правильно", а про честно, про снятие слоев и ритуальное возвращение к себе настоящей. Лукащук пишет с интимным вниманием к каждому оттенку женского опыта – от стыда до наслаждения, от сомнения до согласия с собой. Это проза, которую хочется читать медленно.

"Семена тмина" / Фото Yakaboo

"Электра", Дженнифер Сейнт

На фоне Троянской войны три женщины – Клитемнестра, Электра и Кассандра – живут в тени мужских решений и поступков. Но именно они становятся носителями памяти, гнева, предсказаний.

Этот роман рассказывает о предательстве, потери и невозможности избежать судьбы. Атмосфера древнегреческой трагедии здесь сплетается с глубоко женской болью. Эта книга станет идеальным выбором для тех, кто ищет сильные истории с архетипическим звучанием.

"Электра" / Фото Yakaboo

"Все, что мы не сказали", Слоан Гарлоу

Школьная драма после потери близкой подруги превращается в психологический триллер. Элла начинает сближаться с парнем погибшей, хотя чувствует, что что-то здесь не так.

В дневнике Хейли появляются тревожные намеки, а правда оказывается гораздо сложнее чувства вины.

Это роман о доверии, бремя молчания и границу между сочувствием и опасностью.

"Все, что мы не сказали" / Фото Yakaboo

"Как раскрыть собственное убийство", Кристен Перрин

Представьте, что вы знаете о собственном убийстве и всю жизнь посвящаете расследованию этого преступления. Именно так живет Фрэнсис, которая собрала компромат на полгорода, а после ее смерти дело подхватывает племянница.

Это остроумный, быстрый, атмосферный детектив с двойной хронологией, английским юмором и семейными тайнами. Идеальное уютное чтение для ценителей загадок и сильных женских персонажей, а также для тех, кто размышляет над тем, что определяет наше будущее.

"Как раскрыть собственное убийство" / Фото Yakaboo

"Ярость Богов", Джон Гвинн

В заключительной части трилогии происходит решающая битва между силами жизни и разрушения. Герои с разных сторон проходят свои испытания и в конце сходятся в титаническом бою.

Скандинавская мифология, драконы, кровная месть и глубокая верность – все это в напряженном фэнтезийном мире. Эта книга станет идеальным выбором для читателей, которые хотят отдохнуть от реальности и окунуться в магический эпос.

"Лють Богів" / Фото Yakaboo

К слову, известный украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов составил список из 120 книг, которые, по его мнению, должен прочитать каждый украинец. В этот перечень вошла украинская классика, исторические источники, биографии диссидентов и произведения авторов 20 – 30-х годов XX века.