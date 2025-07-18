Уже началась предпродажа книги. Когда она поступит в продажу – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bookchef.

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Когда ждать новую книгу Сюзанны Коллинз

18 марта 2025 года новая книга "Рассвет перед жатвой" появилась в продаже на английском языке. Эта книга является еще одним приквелом трилогии "Голодных игр" – события происходят за 24 года до событий первой книги.

В центре событий – Геймитч Абернети, ментор Кетнис Эвердин и Питы Меларка в трилогии "Голодных игр". Геймитч был победителем 50-х голодных игр, так называемой "кровавой четверти", когда каждый округ посылал на игры не двух, а четырех участников. И именно об этом рассказывает новая книга Сюзанны Колинз, а на ноябрь 2026 года запланирована премьера экранизации.

Украинский перевод книги уже, очевидно, готов, потому что на сайте издательства Bookchef можно увидеть отрывок. 18 июля началась предпродажа книги. Ожидаемая дата начала продаж книги – 2 сентября 2025 года.



Предпродажа книги "Рассвет перед жатвой" / Скриншот

"Рассвет перед жатвой" – пятая книга о вселенной "Голодных игр". После основной трилогии Сюзанна Коллинз также написала книгу "Баллада о певчих птицах и змеях", которая повествовала о 10-х голодных играх и становлении личности Кориолана Сноу – антагониста основной истории.