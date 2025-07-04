Сообщает 24 Канал со ссылкой украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова в комментарии Суспильному.

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Что Алферов советует прочитать украинцам

Алферов поделился собственной подборкой из 120 книг, которые, по его мнению, стоит прочитать каждому украинцу до 120 лет.

В этот перечень входит украинская классика, исторические источники, биографии диссидентов и произведения авторов 20 – 30-х годов XX века.

Алферов порекомендовал украинцам книги к прочтению / Фото Unsplash

Также в эту подборку должны войти хотя бы несколько биографий "шестидесятников" – "семидесятников" и работы украинской живописи в XX веке.

Это все просто нам демонстрирует, эти потерянные поколения: возрожденные, расстрелянные, они для людей современности должны продемонстрировать – вот наша культура, которая возникла на заре украинской независимости и вот эти ... оккупанты. Они ее уничтожали тогда, уничтожают сейчас,

– отмечает Алферов.

Он добавил, что эти произведения должны показать людям насколько Украина – "крутое европейское государство со своей самобытной, но абсолютно европейской культурой".

Среди конкретных рекомендаций он назвал книгу Зенона Когута "Корни идентичности". В ней рассказывается о разрушении Гетманщины, о том, как Россия уничтожала идентичность и самобытность украинского казацкого государства.

Книга Зенона Когута "Корни идентичности" / Фото из открытых источников

Напоследок Алферов призвал украинцев читать и исследовать историю.

К слову, ранее своими предпочтениями в литературе поделился известный актер Илья Чопоров. Он в частности признался, что в выборе книги для прочтения ему иногда помогает ChatGPT.