І знову не без росіян, але абсолютні лідери – наші хіти: що слухають українці у червні
- Українці слухають різноманітні хіти на стрімінгових сервісах, зменшуючи присутність російської музики в чарті.
- Лідерами українських чартів є пісні Альони Омаргалієвої, Chico & Qatoshi, Віталія Козловського, Jerry Heil та YARMAK, а також DREVO.
На стрімінгових сервісах продовжують набирати популярності нові та давно відомі хіти. І, що тішить – кількість росіян у топах українських чартів зменшилась, але не до нуля.
А що слухають українці станом на перший тиждень червня 2025 року – розбирався 24 Канал. Для цього ми вивчили топи чартів Apple Music, YouTube Music та Spotify.
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Які треки увійшли до чартів
Спершу звернімо увагу на треки, які з'являються лише один раз черед десятків кращих у трьох чартах. Станом на 6 червня 2025 року це:
- "Олєг" – Шугар (10-те місце у YouTube Music);
- Bad Dreams – Teddy Swims (10-те місце в Apple Music);
- Passo Bem Solto (Slowed) – ATLX (9-те місце в YouTube Music);
- "УУУУУ" – DJ GOVRILA (9-те місце у Spotify);
- "Атата" – VovaZiLvova (9-те місце у Apple Music);
- "Зірочка палай" – Анна Трінчер (7-ме місце у YouTube Music);
- "Прекрасно" – Dym (7-ме місце у Spotify);
- "До світанку" – Mikael Aramyan (6-те місце у Spotify);
- "Шовковиця" – Іван Люленов і Артем Домницький;
- "Тебе це не стосується" – paashee (5-те місце у YouTube Music);
- Shake It To The Max (Fly) Remix – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea (5-те місце в Apple Music);
- "Кухни" – "Бонд с кнопкой" (гурт з російського Башкортостану посів 4-те місце в Apple Music);
- "Врубай" – Parfeniuk (2-ге місце в YouTube Music);
- Femina Magna – GRISANA (2-ге місце у Spotify);
Лідери українських чартів у червні
5 пісень увійшли в десятку найкращих одразу на трьох стрімінгових сервісах. І усі – хіти українських виконавців.
П'ятірку найкращих у червні відкриває пісня "Мужчина" Альони Омаргалієвої, котра посідає 10-те місце у Spotify, 8-ме в Apple Music та 4-те у YouTube Music.
"Мужчина" – Альона Омаргалієва: дивіться відео
Гурт Chico & Qatoshi розривають чарти зі своїм треком Mamma Mia:
- 8-ме місце у Spotify;
- 7-ме місце в Apple Music;
- 6-те місце в YouTube Music.
Mamma Mia – Chico & Qatoshi: дивіться відео
Увірвався в чарти після феєричного повернення і Віталій Козловський. Україномовна "Пінаколада" посідає 5-те місце у YouTube Music та Spotify і 3-те місце в Apple Music.
"Пінаколада" – Віталій Козловський: дивіться відео
Чуттєва дуетна робота Jerry Heil та YARMAK розриває українські чарти. Пісня "З якого ти поверху неба" – лідер у Spotify, 2-га в Apple Music та 3-тя в YouTube Music.
"З якого ти поверху неба" – Jerry Heil та YARMAK: дивіться відео
І абсолютний хіт, лідер чартів Apple Music та YouTube Music, 3-те місце у Spotify – "Смарагдове небо" від співака DREVO.
"Смарагдове небо" – DREVO: дивіться відео
Цікаво, що у чарти прокралася одна російська пісня і це найменша кількість за останні місяці.