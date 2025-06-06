І знову не без росіян, але абсолютні лідери – наші хіти: що слухають українці у червні

На стрімінгових сервісах продовжують набирати популярності нові та давно відомі хіти. І, що тішить – кількість росіян у топах українських чартів зменшилась, але не до нуля.

А що слухають українці станом на перший тиждень червня 2025 року – розбирався 24 Канал. Для цього ми вивчили топи чартів Apple Music, YouTube Music та Spotify.

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Які треки увійшли до чартів

Спершу звернімо увагу на треки, які з'являються лише один раз черед десятків кращих у трьох чартах. Станом на 6 червня 2025 року це:

"Олєг" – Шугар (10-те місце у YouTube Music);

Bad Dreams – Teddy Swims (10-те місце в Apple Music);

Passo Bem Solto (Slowed) – ATLX (9-те місце в YouTube Music);

"УУУУУ" – DJ GOVRILA (9-те місце у Spotify);

"Атата" – VovaZiLvova (9-те місце у Apple Music);

"Зірочка палай" – Анна Трінчер (7-ме місце у YouTube Music);

"Прекрасно" – Dym (7-ме місце у Spotify);

"До світанку" – Mikael Aramyan (6-те місце у Spotify);

"Шовковиця" – Іван Люленов і Артем Домницький;

"Тебе це не стосується" – paashee (5-те місце у YouTube Music);

Shake It To The Max (Fly) Remix – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea (5-те місце в Apple Music);

"Кухни" – "Бонд с кнопкой" ( гурт з російського Башкортостану посів 4-те місце в Apple Music);

посів 4-те місце в Apple Music); "Врубай" – Parfeniuk (2-ге місце в YouTube Music);

Femina Magna – GRISANA (2-ге місце у Spotify);

Лідери українських чартів у червні

5 пісень увійшли в десятку найкращих одразу на трьох стрімінгових сервісах. І усі – хіти українських виконавців.

П'ятірку найкращих у червні відкриває пісня "Мужчина" Альони Омаргалієвої, котра посідає 10-те місце у Spotify, 8-ме в Apple Music та 4-те у YouTube Music.

"Мужчина" – Альона Омаргалієва: дивіться відео

Гурт Chico & Qatoshi розривають чарти зі своїм треком Mamma Mia:

8-ме місце у Spotify;

7-ме місце в Apple Music;

6-те місце в YouTube Music.

Mamma Mia – Chico & Qatoshi: дивіться відео

Увірвався в чарти після феєричного повернення і Віталій Козловський. Україномовна "Пінаколада" посідає 5-те місце у YouTube Music та Spotify і 3-те місце в Apple Music.

"Пінаколада" – Віталій Козловський: дивіться відео

Чуттєва дуетна робота Jerry Heil та YARMAK розриває українські чарти. Пісня "З якого ти поверху неба" – лідер у Spotify, 2-га в Apple Music та 3-тя в YouTube Music.

"З якого ти поверху неба" – Jerry Heil та YARMAK: дивіться відео

І абсолютний хіт, лідер чартів Apple Music та YouTube Music, 3-те місце у Spotify – "Смарагдове небо" від співака DREVO.

"Смарагдове небо" – DREVO: дивіться відео

Цікаво, що у чарти прокралася одна російська пісня і це найменша кількість за останні місяці.