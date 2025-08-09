Американський дослідник зі Смітсонівського інституту Гарольд Воллес проаналізував гіпотетичну ситуацію, за якої всі люди на планеті одночасно увімкнули б світло. Виявляється, така дія може мати глобальні наслідки для нашої планети.

Що станеться, якщо людство одночасно увімкне світло?

Очевидно, що одночасне вмикання світла всіма жителями планети призведе до різкого стрибка споживання електроенергії та серйозних труднощів із балансуванням для електростанцій.

Однак є два фактори, які запобігли б дестабілізації енергосистеми. По-перше, у світі не існує єдиної інтегрованої енергосистеми. По-друге, протягом останніх 20 років світлодіодні лампи значною мірою витіснили старі електричні світильники.

Дестабілізувати енергосистему не вдалося б / Фото Unsplash

Світлодіоди працюють інакше, ніж лампи більш ранніх конструкцій і вони генерують більше світла при значно меншому споживанні електроенергії.

Згідно з даними Міненерго США, перехід використання світлодіодних ламп дозволяє середньостатистичній родині щорічно економити близько 225 доларів. Станом на 2020 рік майже половина всіх будинків у США вже використовувала світлодіоди як основне джерело освітлення.

Втім, масове одночасне вмикання світла людьми по всьому світу призвело б до масштабного світлового забруднення. Усе через те, що світло відбивається від серпанку та частинок пилу в повітрі, створюючи розсіяне свічення, яке затемнює нічне небо.

Якщо всі увімкнуть світло одночасно – виникне світлове забруднення / Фото Unsplash

Навіть добре спроєктовані системи освітлення можуть погіршити проблему, можуть погіршити ситуацію, роблячи міста та автомагістралі видимими з космосу, а зірки – невидимими для спостереження з Землі.

Таке світлове забруднення здатне порушувати природні цикли сну в людей, дезорієнтувати комах, птахів, морських черепах та інших диких тварин. У результаті небо стало б набагато яскравішим, але беззоряним.

