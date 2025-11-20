Термін, що прийшов із геймерського сленгу: що насправді означає слово "імба"

Для багатьох слово "імба" давно стало буденною частиною мови. Але мало хто знає, що з'явилося воно у світі відеоігор.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Qanapa.

Дивіться також Субкультура з російським корінням: хто такі дигери і що лежить в основі їхнього захоплення

Що означає слово "імба"?

Слово "імба" міцно закріпилося в українському молодіжному сленгу, хоча своїм корінням воно сягає світу відеоігор.

Термін походить від англійського imba – скорочення від imbalanced ("незбалансований") і спершу використовувався для позначення надто сильного персонажа, зброї чи тактики, здатної легко переламати хід гри.

Спершу термін "імба" активно використовували геймери / Фото Unsplash

Та з часом поняття вирвалося за межі геймерської культури. Сьогодні "імбою" називають будь-що, що помітно виділяється на тлі інших: від надпотужного смартфона до стильного одягу чи навіть вдалого рішення.

Фактично, "імба" перетворилася на універсальну оцінку всього, що вважається найкращим у своїй категорії.

Що означає "слей"?

Як пише "Читомо", в англійському сленґу slay означає все хороше. Якщо ви зробили щось швидко та якісно, ви це "заслеїли" (slayed), якщо гарно вдягнуті, ви теж "слеїте", бо ваш одяг "слейовий". Слово описує щось, що подобається і викликає щире захоплення.

Цей термін значно популяризувала Бейонсе. У 2016 році співачка випустила пісню Formation, меседж якої вкладається в рядок Okay, ladies, now let's get in formation, I slay.

У пісні Бейонсе розповідає про свій шлях від дівчини з родини афроамериканця та креолки, якій вдалося побудувати кар'єру, здобути славу і бути "слей".

Кого називають альтушкою?