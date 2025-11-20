Термин, пришедший из геймерского сленга: что на самом деле означает слово "имба"
- Слово "имба" происходит от английского imba (imbalanced).
- Термин "имба" сегодня употребляется для описания чего-то, что выделяется или является лучшим в своей категории.
Для многих слово "имба" давно стало обыденной частью речи. Но мало кто знает, что появилось оно в мире видеоигр.
Что означает слово "имба"?
Слово "имба" прочно закрепилось в украинском молодежном сленге, хотя своими корнями оно достигает мира видеоигр.
Термин происходит от английского imba – сокращение от imbalanced ("несбалансированный") и сначала использовался для обозначения слишком сильного персонажа, оружия или тактики, способной легко переломить ход игры.
Но со временем понятие вырвалось за пределы геймерской культуры. Сегодня "имбой" называют что угодно, что заметно выделяется на фоне других: от сверхмощного смартфона до стильной одежды или даже удачного решения.
Фактически, "имба" превратилась в универсальную оценку всего, что считается лучшим в своей категории.
Что означает "слей"?
Как пишет "Читомо", в английском сленге slay означает все хорошее. Если вы сделали что-то быстро и качественно, вы это "заслеили" (slayed), если хорошо одеты, вы тоже "слеите", потому что ваша одежда "слейовая". Слово описывает что-то, что нравится и вызывает искреннее восхищение.
Этот термин значительно популяризировала Бейонсе. В 2016 году певица выпустила песню Formation, месседж которой укладывается в строку Okay, ladies, now let's get in formation, I slay.
В песне Бейонсе рассказывает о своем пути от девушки из семьи афроамериканца и креолки, которой удалось построить карьеру, получить славу и быть "слей".
Кого называют альтушкой?
Термин "альтушка" происходит от слова "альтернативный". Он используется как сленговое название девушек, которые выбирают нестандартный стиль в одежде, поведении и музыке.
Их образы сочетают элементы панка, эмо, готики, гранжа и хипстерской эстетики, но в современной интерпретации. Альтушок легко узнать по ярким и неординарным внешним видом, а также по стремлению дистанцироваться от мейнстримной культуры.
Популярность этот термин приобрел благодаря соцсетям. Особенно в TikTok, Instagram и Pinterest, где пользовательницы активно демонстрируют свои неординарные образы.