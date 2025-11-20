Сообщает 24 Канал со ссылкой на Qanapa.

Что означает слово "имба"?

Слово "имба" прочно закрепилось в украинском молодежном сленге, хотя своими корнями оно достигает мира видеоигр.

Термин происходит от английского imba – сокращение от imbalanced ("несбалансированный") и сначала использовался для обозначения слишком сильного персонажа, оружия или тактики, способной легко переломить ход игры.

Сначала термин "имба" активно использовали геймеры / Фото Unsplash

Но со временем понятие вырвалось за пределы геймерской культуры. Сегодня "имбой" называют что угодно, что заметно выделяется на фоне других: от сверхмощного смартфона до стильной одежды или даже удачного решения.

Фактически, "имба" превратилась в универсальную оценку всего, что считается лучшим в своей категории.

Что означает "слей"?

Как пишет "Читомо", в английском сленге slay означает все хорошее. Если вы сделали что-то быстро и качественно, вы это "заслеили" (slayed), если хорошо одеты, вы тоже "слеите", потому что ваша одежда "слейовая". Слово описывает что-то, что нравится и вызывает искреннее восхищение.

Этот термин значительно популяризировала Бейонсе. В 2016 году певица выпустила песню Formation, месседж которой укладывается в строку Okay, ladies, now let's get in formation, I slay.

В песне Бейонсе рассказывает о своем пути от девушки из семьи афроамериканца и креолки, которой удалось построить карьеру, получить славу и быть "слей".

Кого называют альтушкой?