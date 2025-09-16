Дивні звички у харчуванні у королівській родині: деякі продукти не вживають категорично
- Король Чарльз ІІІ ненавидить часник, а королівська родина з 2008 року не вживає фуа-гра через жорстоке поводження з тваринами.
- Принцеса Діана любила український борщ з молоком і грецьким йогуртом, а королева Вікторія віддавала перевагу картоплі в своєму меню.
Королівська родина та всі нюанси, пов'язані із нею, постійно обговорюються. Не дивно, що гастрономічні вподобання також створюють ажіотаж.
У багатьох членів монаршої родини є дивні улюблені або навпаки ненависні страви та продукти. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.
Дивіться також "Випусти мене": чому відома акторка на церемонії вручення "Еммі" вийшла з моторошною запискою
Які є дивні вподобання у королівської родини?
Наприклад, теперішній король Чарльз ІІІ ненавидить часник. Раніше також лунали заяви, що йому "заборонено" його їсти. Також ніхто з королівської родини не вживає фуа-гра. Ця заборона діє з 2008 року. Вона пов'язана із жорстоким поводженням з тваринами.
У покійної королеви Єлизавети ІІ також були свої звички у їжі, однак вони стосувались не страв. Вона старалась їсти на самоті. Крім цього, вона також дотримувалась здорової дієти та не вживала вуглеводів на вечерю.
Які вподобання можуть здивувати українців?
Раніше видання Daily Mail писало, що принцеса Діана, яка також була частиною королівської родини, називала своєю улюбленою стравою український борщ із різними добавками.
Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим.
Принцеса Діана любила борщ / Фото GettyImages
Принцеса Діана здивувала також і тим, що саме вона любила додавати до борщу: молоко та грецький йогурт.
Якою була улюблена страва королеви Вікторії?
- Королева Вікторія мала велику слабкість до простих овочів, страви з якого займали почесне місце в її меню. Зокрема, серед улюблених страв королеви був суп, популярний у Німеччині.
- У дитячі роки харчування королеви Вікторії було досить скромним і зводилося переважно до хліба з молоком та простої смаженої баранини. Після сходження на престол у 1837 році вона надолужила згаяне і їла все, що хотіла, щодня влаштовуючи розкішні трапези.
- Меню королеви відзначалося різноманіттям і часто включало кілька м'ясних та рибних страв на вечерю, але особливе місце в ньому посідав один овоч – картопля. У Королівському архіві збереглися згадки, що її ситні сніданки зазвичай складалися з баранячих відбивних із картопляним пюре або сосисок із картоплею.