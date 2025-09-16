Королевская семья и все нюансы, связанные с ней, постоянно обсуждаются. Неудивительно, что гастрономические предпочтения также создают ажиотаж.

У многих членов монаршей семьи есть странные любимые или наоборот ненавистные блюда и продукты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Какие есть странные предпочтения у королевской семьи?

Например, нынешний король Чарльз III ненавидит чеснок. Ранее также звучали заявления, что ему "запрещено" его есть. Также никто из королевской семьи не употребляет фуа-гра. Этот запрет действует с 2008 года. Он связан с жестоким обращением с животными.

У покойной королевы Елизаветы II также были свои привычки в еде, однако они касались не блюд. Она старалась есть в одиночестве. Кроме этого, она также придерживалась здоровой диеты и не употребляла углеводов на ужин.

Какие предпочтения могут удивить украинцев?

Ранее издание Daily Mail писало, что принцесса Диана, которая также была частью королевской семьи, называла своим любимым блюдом украинский борщ с различными добавками.

Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным.



Принцесса Диана любила борщ / Фото GettyImages

Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять к борщу: молоко и греческий йогурт.

Каким было любимое блюдо королевы Виктории?