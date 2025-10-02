Укр Рус
2 жовтня, 17:20
2

Усик проти "Скелі": які улюблені страви зірок, які зійшлися на рингу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Олександр Усик є прихильником маминої кухні, зокрема млинців, а після бою з Дереком Чісорою він взяв традицію пригощати суперників бургером.
  • А от Двейну Джонсону більше до смаку панкейки, які він готує з бананів та кокосу. 

Олександр Усик та Двейн "Скеля" Джонсон зустрілися на рингу, щоправда, у фільмі "Нищівна машина", який вже завтра вийде у світовий прокат. А які ж страви люблять зірки?

Протистояння зірок такого масштабу – це завжди цікаво, і не хочеться пропустити жодної деталі. Улюблені страви – одна з них. Про улюблені страви Олександра Усика та Двейна Джонсона розповідає 24 Канал з посиланням на Tribuna

Які страви обожнює Олександр Усик? 

Олександр прихильник маминої кухні, і ніколи не втомлюється повторювати, які смачні мамині млинці. 

Улюблена страва від мами / Фото з соцмереж боксера 

Також після бою з Дереком Чісорою Олександр Усик взяв традицію пригощати суперників бургером після бою. Ця страва теж серед його фаворитів. 

А Емілі Блант, яка також зіграла роль у фільмі, розповіла кумедний випадок: Олександр Усик постійно їв торт, передає talkSport.

Торт – це те, чим ми його підкуповували. Наприклад, Олександр не любив, коли йому наносили штучний піт. Однак коли йому пропонували торт – він погоджувався, 
– розповіла акторка. 

Улюблені страви Двейна Джонсона 

А от "опонент" українця по фільму обожнює кокосово-бананові панкейки. Їх рецептом він навіть ділився у своєму Instagram! 

А ще йому до вподоби тріска, яку він готовий їсти цілими тацями. 

Яка відома людина має оригінальне кулінарне вподобання? 

  • Принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ, любить банани, коли вони вже майже чорні.
  • На її думку, вони так не лише смачніші, а й легше засвоюються.