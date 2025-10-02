Олександр Усик та Двейн "Скеля" Джонсон зустрілися на рингу, щоправда, у фільмі "Нищівна машина", який вже завтра вийде у світовий прокат. А які ж страви люблять зірки?

Протистояння зірок такого масштабу – це завжди цікаво, і не хочеться пропустити жодної деталі. Улюблені страви – одна з них. Про улюблені страви Олександра Усика та Двейна Джонсона розповідає 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Які страви обожнює Олександр Усик?

Олександр прихильник маминої кухні, і ніколи не втомлюється повторювати, які смачні мамині млинці.

Улюблена страва від мами / Фото з соцмереж боксера

Також після бою з Дереком Чісорою Олександр Усик взяв традицію пригощати суперників бургером після бою. Ця страва теж серед його фаворитів.

А Емілі Блант, яка також зіграла роль у фільмі, розповіла кумедний випадок: Олександр Усик постійно їв торт, передає talkSport.

Торт – це те, чим ми його підкуповували. Наприклад, Олександр не любив, коли йому наносили штучний піт. Однак коли йому пропонували торт – він погоджувався,

– розповіла акторка.

Улюблені страви Двейна Джонсона

А от "опонент" українця по фільму обожнює кокосово-бананові панкейки. Їх рецептом він навіть ділився у своєму Instagram!

А ще йому до вподоби тріска, яку він готовий їсти цілими тацями.

Яка відома людина має оригінальне кулінарне вподобання?