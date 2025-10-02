Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Мало хто знає, але один із найважливіших винаходів, без якого сьогодні неможливо уявити сучасну пошту, народився саме в Україні.

Алфьоров розповів, що саме у 1932 році в Харкові вперше запровадили поштовий індекс у цифровому форматі. Історик додав, що в Лондоні ще у XIX столітті, а згодом і у США на початку XX століття вже використовували індекси, але вони були у вигляді абревіатур та містили комбінації літер і цифр.

Поштовий індекс винайшли у Харкові в 1932 році / Фото GettyImages

Проте в Харкові створили унікальну систему, яка містила виключно цифрові коди, за якими можна було визначити не лише місто, а й конкретну вулицю та навіть її частину. Саме ця модель лягла в основу сучасних поштових індексів, які нині використовуються в усьому світі.

Коли з'явилися поштові марки?

Як пише Britannica, поштову марку винайшов англійський учитель Роуленд Хілл. Перші марки були випущені у Великій Британії в 1840 році, водночас у США вони з'явилися аж в 1847 році.

На початку марки друкували на аркушах паперу, і їх було важко відокремити одну від одної, тому люди вирізали їх ножицями. У 1850-х роках виробники почали робити між марками перфорацію – ряди маленьких отворів, які спрощували відокремлення.

Поштові марки / Фото Unsplash

До кінця XX століття марки доводилося облизували, щоб вони ставали липкими, перш ніж наклеїти на конверт. Згодом поштові служби почали випускати марки з клейким шаром, який не потребував змочування.

