Как харьковское изобретение упростило жизнь миллиардам?
Мало кто знает, но одно из важнейших изобретений, без которого сегодня невозможно представить современную почту, родилось именно в Украине.
Алферов рассказал, что именно в 1932 году в Харькове впервые ввели почтовый индекс в цифровом формате. Историк добавил, что в Лондоне еще в XIX веке, а впоследствии и в США в начале XX века уже использовали индексы, но они были в виде аббревиатур и содержали комбинации букв и цифр.
Почтовый индекс изобрели в Харькове в 1932 году / Фото GettyImages
Однако в Харькове создали уникальную систему, которая содержала исключительно цифровые коды, по которым можно было определить не только город, но и конкретную улицу и даже ее часть. Именно эта модель легла в основу современных почтовых индексов, которые сейчас используются во всем мире.
Когда появились почтовые марки?
Как пишет Britannica, почтовую марку изобрел английский учитель Роуленд Хилл. Первые марки были выпущены в Великобритании в 1840 году, одновременно в США они появились только в 1847 году.
В начале марки печатали на листах бумаги, и их было трудно отделить друг от друга, поэтому люди вырезали их ножницами. В 1850-х годах производители начали делать между марками перфорацию – ряды маленьких отверстий, которые упрощали отделение.
Почтовые марки / Фото Unsplash
До конца XX века марки приходилось облизывать, чтобы они становились липкими, прежде чем наклеить на конверт. Впоследствии почтовые службы начали выпускать марки с клейким слоем, который не нуждался в смачивании.
Как украинец проложил путь на Луну?
Украинец Юрий Кондратюк рассчитал траекторию полета на Луну, которую использовало NASA во время миссии "Аполлон-11". В 1920-х годах он описал гравитационный маневр и концепцию лунного модуля.
Интересно, что это произошло задолго до космической эры, более того, Кондратюк даже не имел официального образования. Несмотря на гениальные наработки, он всю жизнь скрывался от советской власти и работал механиком в Полтаве.
После войны Кондратюк спроектировал самую высокую в то время деревянную башню-элеватор, которая вызвала подозрение НКВД. Там считали, что "обычный механик" не мог создать этого без "диверсионного умысла".