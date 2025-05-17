Имя Игоря Сикорского известно всему миру как пионера вертолетной авиации, но мало кто знает, что еще до него украинец Юрий Кондратюк разработал и запатентовал первый в мире проект вертолета, который летал вертикально. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о нем

Еще интереснее: Юрий Кондратюк (настоящее имя – Александр Шаргей) – человек, который рассчитал траекторию полета на Луну, которую впоследствии использовало NASA во время миссии "Аполлон-11". Да-да: именно украинец, без всякого официального образования, в 1920-х годах описал гравитационный маневр и идею лунного модуля, задолго до космической эры.

Его наработки лежали в основе того, как человечество впервые ступило на Луну в 1969 году. Сам Кондратюк всю жизнь жил под чужим именем, скрывался от советской власти и работал механиком на элеваторе в Полтаве.

После войны он работал механиком в зернохранилищах, где самостоятельно спроектировал самую высокую на то время в мире деревянную башню-элеватор. Она была настолько инновационной, что вызвала подозрение НКВД - мол, не мог "обычный механик" сделать это без "диверсионного умысла".

Николай Хвылевой был писателем и символом "Расстрелянного возрождения", закончил жизнь самоубийством 13 мая 1933 года. Он служил в Красной армии, писал в стиле европейского экспрессионизма, и его сравнивают с Камю из-за глубокого переживания абсурда и духовного одиночества.