Он закончил жизнь самоубийством 13 мая 1933 года. 24 Канал собрал интересные и малоизвестные факты о писателе.

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Был добровольцем в Красной армии

Во время Гражданской войны воевал в рядах Красной армии. Это стало для него мучительной дилеммой, поскольку идейно он впоследствии выступал против централизации Москвы.

Писал в духе европейского экспрессионизма

Его рассказы – это эмоционально напряженные, часто символические тексты, близкие по стилю к Кафке или Рильке. Он был новатором формы.

Его называют "украинским Камю"

Через глубокое переживание абсурда, кризиса веры, идейного выбора и духовного одиночества – черты, присущие и Хвылевому, и Камю.

Отношения с Ефремовой

Людмила Ефремова была ближайшей соратницей Николая Хвылевого и его духовным доверенным лицом – именно ей он позвонил перед самоубийством, чтобы попрощаться. Их отношения были интеллектуальным и душевным союзом, а не романом, но Ефремову часто называют "душой ВАПЛИТЕ" и "музой" писателя.

Страдал от нервных срывов и депрессии

По свидетельствам друзей, у него были затяжные периоды психоэмоционального истощения – на фоне разочарования в советской политике и ощущения бессилия перед репрессивной системой.

Иван Малкович основал издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", которое стало первыми, кто перевел книги о Гарри Поттере на украинский язык, опередив другие языки.