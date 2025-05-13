Він закінчив життя самогубством 13 травня 1933 року. 24 Канал зібрав цікаві та маловідомі факти про письменника.

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Був добровольцем у Червоній армії

Під час Громадянської війни воював у лавах Червоної армії. Це стало для нього болісною дилемою, оскільки ідейно він згодом виступав проти централізації Москви.

Писав у дусі європейського експресіонізму

Його оповідання – це емоційно напружені, часто символічні тексти, близькі за стилем до Кафки або Рільке. Він був новатором форми.

Його називають "українським Камю"

Через глибоке переживання абсурду, кризи віри, ідейного вибору та духовної самотності – риси, властиві і Хвильовому, і Камю.

Стосунки з Єфремовою

Людмила Єфремова була найближчою соратницею Миколи Хвильового і його духовною довіреною особою – саме їй він зателефонував перед самогубством, щоб попрощатися. Їхні стосунки були інтелектуальним і душевним союзом, а не романом, але Єфремову часто називають "душею ВАПЛІТЕ" і "музою" письменника.

Страждав від нервових зривів і депресії

За свідченнями друзів, у нього були затяжні періоди психоемоційного виснаження – на тлі розчарування в радянській політиці та відчуття безсилля перед репресивною системою.

Іван Малкович заснував видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке стало першими, хто переклав книги про Гаррі Поттера українською мовою, випередивши інші мови.