Кейт Міддлтон назвала свою улюблену закуску

Вподобання у їжі притаманні всім, тому не дивно, що навіть представники королівської сім'ї Великої Британії мають улюблені страви. Зокрема, мовиться тпеож про закуски.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приділяє велику увагу здоровому способу життя, і це відображається в її харчових вподобаннях. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Що обирає Кейт Міддлтон

Однією з її улюблених закусок є оливки – продукт, який вона полюбила ще в дитинстві.

Під час візиту до лікарні Грейт-Ормонд-стріт у 2018 році Кейт розповіла маленькому пацієнтові, що ще змалку любила оливки. Як виявилося, її донька, принцеса Шарлотта, також їх обожнює.

Оливки – це не лише смачний, а й дуже корисний продукт. Вони містять:

Корисні жири, які підтримують здоров'я серця.

Антиоксиданти, що уповільнюють старіння клітин.

Вітамін Е, важливий для шкіри та імунної системи.



Оливки – улюблена закуска Кейт Міддлтон / Фото Pexels

Окрім оливок, принцеса Кейт віддає перевагу й іншим здоровим закускам, таким як ягоди годжі, папая, сирі фрукти та овочі.

Її вибір підтверджує, що здорові перекуси можуть бути не лише корисними, а й смачними.

Король Чарльз додає мед до чаю та кави замість цукру, надаючи перевагу цьому підсолоджувачу. Його улюблений чай – Дарджилінг з молоком і медом, причому мед може бути від його власних бджіл.