Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приділяє велику увагу здоровому способу життя, і це відображається в її харчових вподобаннях. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Що обирає Кейт Міддлтон

Однією з її улюблених закусок є оливки – продукт, який вона полюбила ще в дитинстві.

Під час візиту до лікарні Грейт-Ормонд-стріт у 2018 році Кейт розповіла маленькому пацієнтові, що ще змалку любила оливки. Як виявилося, її донька, принцеса Шарлотта, також їх обожнює.

Оливки – це не лише смачний, а й дуже корисний продукт. Вони містять:

Корисні жири, які підтримують здоров'я серця.

Антиоксиданти, що уповільнюють старіння клітин.

Вітамін Е, важливий для шкіри та імунної системи.



Оливки – улюблена закуска Кейт Міддлтон / Фото Pexels

Окрім оливок, принцеса Кейт віддає перевагу й іншим здоровим закускам, таким як ягоди годжі, папая, сирі фрукти та овочі.

Її вибір підтверджує, що здорові перекуси можуть бути не лише корисними, а й смачними.

Король Чарльз додає мед до чаю та кави замість цукру, надаючи перевагу цьому підсолоджувачу. Його улюблений чай – Дарджилінг з молоком і медом, причому мед може бути від його власних бджіл.