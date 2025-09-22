Королівська родина відома також і своїми гастрономічними вподобаннями. Деякі з них можуть здатись цікавими або навіть дивними.

Наприклад, король Чарльз ІІІ має дуже специфічний улюблений сніданок. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Рош га-Шана в Україні: чому десятки тисяч хасидів щороку їдуть до Умані

З чого король Чарльз ІІІ починає день?

Король Великої Британії вже багато років не зраджує улюбленому набору продуктів на сніданок. Він може здатись дещо дивним, але саме його Чарльз ІІІ обирає щоранку навіть у подорожах.

Королівський шеф-кухар Грем Ньюбоулд розповів, що король надає перевагу здоровій їжі. На сніданок він любить домашній хліб, свіжі фрукти та фруктові соки. Водночас серед його звичок є також одна, яка викликає цікавість.

Щоранку він також просить додати до сніданку дві сливи. Водночас з'їдає він лише одну – іншу повертають на кухню. Коли ж кухар вирішив відправити йому всього одну сливу, то він попросив додати ще одну.



Король Чарльз ІІІ їсти по дві сливи щоранку / Фото Pexels

Яка улюблена страва Кейт Мідлтон?

Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою, пише видання Express.

Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла, що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію.

Які ще є звички щодо харчування у монархів?