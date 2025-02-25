Від перших років життя і до сьогодні: ШІ показав, як змінювалися світові зірки

Новий тренд захопив TikTok – користувачі масово діляться відео, де штучний інтелект візуалізує процес старіння світових знаменитостей. У них можна побачити, як змінювалася зовнішність зірок рік за роком.

Ці відео набирають сотні тисяч і навіть мільйони переглядів, а люди у коментарях вражені тим, наскільки реалістично ШІ передає зовнішність знаменитостей. 24 Канал розповідає усе, що відомо про нашумілий тренд у TikTok.

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Як ШІ показує становлення світових зірок

У TikTok набирає популярності новий тренд, в якому користувачі створюють відео, де штучний інтелект показує, як змінювалася зовнішність знаменитостей рік за роком.

У мережі вже є сотні таких відео, і їхня кількість продовжує зростати. Зокрема, серед тих, чий шлях відтворив ШІ – Анджеліна Джолі, Шакіра, Джим Керрі, Моніка Беллуччі.

ШІ зобразив шлях становлення Анджеліни Джолі: дивіться відео

Нейромережа показала, як змінювався Джим Керрі: дивіться відео

ШІ відтворив шлях становлення Моніки Беллуччі: дивіться відео

Особливо цікавими виглядали відео із принцесою Діаною та Мерилін Монро – в кінці відео ШІ показує їх в останні миті життя.

Як ШІ зобразив життєвий шлях принцеси Діани: дивіться відео

ШІ показав становлення Мерилін Монро: дивіться відео

Крім того, дещо іронічним вийшло відео в якому ШІ зобразив шлях відомої співачки Шакіри до 2024 року, адже на останньому кадрі, який згенерувала нейромережа, можна помітити знаменитість в обіймах свого колишнього чоловіка Жерара Піке.

Що відомо про розлучення Шакіри та Піке За повідомленнями ЗМІ, причиною розриву стала зрада Піке. Іспанські журналісти повідомили, що футболіст зраджував співачці з молодшою дівчиною. Пізніше стало відомо, що його новою коханою стала Клара Чіа Марті, яка працювала в його компанії Kosmos. Після розставання Шакіра випустила кілька пісень, у яких зачіпала цю тему.

ШІ зобразив шлях Шакіри: дивіться відео

Такі відео швидко набирають сотні тисяч і мільйони переглядів, а глядачі в коментарях дивуються, наскільки реалістично ШІ передає зміни обличчя з віком.