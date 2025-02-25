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Тренди Будь у тренді Від перших років життя і до сьогодні: ШІ показав, як змінювалися світові зірки
25 лютого, 12:29
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Від перших років життя і до сьогодні: ШІ показав, як змінювалися світові зірки

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У TikTok набирає популярність тренд, де ШІ візуалізує процес старіння знаменитостей.
  • Ці відео отримують мільйони переглядів, вражаючи реалістичністю зображення змін зовнішності зірок.

Новий тренд захопив TikTok – користувачі масово діляться відео, де штучний інтелект візуалізує процес старіння світових знаменитостей. У них можна побачити, як змінювалася зовнішність зірок рік за роком.

Ці відео набирають сотні тисяч і навіть мільйони переглядів, а люди у коментарях вражені тим, наскільки реалістично ШІ передає зовнішність знаменитостей. 24 Канал розповідає усе, що відомо про нашумілий тренд у TikTok.

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Як ШІ показує становлення світових зірок

У TikTok набирає популярності новий тренд, в якому користувачі створюють відео, де штучний інтелект показує, як змінювалася зовнішність знаменитостей рік за роком.

У мережі вже є сотні таких відео, і їхня кількість продовжує зростати. Зокрема, серед тих, чий шлях відтворив ШІ – Анджеліна Джолі, Шакіра, Джим Керрі, Моніка Беллуччі.

ШІ зобразив шлях становлення Анджеліни Джолі: дивіться відео

Нейромережа показала, як змінювався Джим Керрі: дивіться відео

@kiss_of_the_sun Jim Carrey's life #history ♬ What Is Love (7" Mix) - Haddaway

ШІ відтворив шлях становлення Моніки Беллуччі: дивіться відео

@kiss_of_the_sun Monica Bellucci: Timeless Beauty #italianicon #europeanglamour ♬ Perhaps -

Особливо цікавими виглядали відео із принцесою Діаною та Мерилін Монро – в кінці відео ШІ показує їх в останні миті життя. 

Як ШІ зобразив життєвий шлях принцеси Діани: дивіться відео

@moailife Princess Diana's Life#life #history #diana ♬ som original - ???????

ШІ показав становлення Мерилін Монро: дивіться відео

@moailife Marilyn Monroe's legendary and tragic life#life #history #marilynmonroe ♬ som original - ???????

Крім того, дещо іронічним вийшло відео в якому ШІ зобразив шлях відомої співачки Шакіри до 2024 року, адже на останньому кадрі, який згенерувала нейромережа, можна помітити знаменитість в обіймах свого колишнього чоловіка Жерара Піке.

Що відомо про розлучення Шакіри та Піке

За повідомленнями ЗМІ, причиною розриву стала зрада Піке. Іспанські журналісти повідомили, що футболіст зраджував співачці з молодшою дівчиною.

Пізніше стало відомо, що його новою коханою стала Клара Чіа Марті, яка працювала в його компанії Kosmos. Після розставання Шакіра випустила кілька пісень, у яких зачіпала цю тему.

ШІ зобразив шлях Шакіри: дивіться відео

@wadiilife Réponse à @Elina Burgos Shakira Isabel Mebarak Ripoll Legendary #life #history #shakira ♬ Addicted to You - Shakira

Такі відео швидко набирають сотні тисяч і мільйони переглядів, а глядачі в коментарях дивуються, наскільки реалістично ШІ передає зміни обличчя з віком.