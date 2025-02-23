На тлі різких заяв президента США Дональда Трампа і наближення роковин початку повномасштабної війни іноземці вирішили вкотре засвідчити свою підтримку Україні. Як це відбувається – розповідає 24 Канал.

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Як світ підтримує Україну

Нещодавно президент США Дональд Трамп зробив низку обурливих заяв щодо України та навіть поставив під сумнів провину Росії у повномасштабній війні. На тлі загрози втрати Україною ключового союзника, іноземці активно почали демонструвати свою позицію в інтернеті.

У соцмережі Х, яка належить соратнику Трампа Ілону Маску, мешканці різних країн та континентів висловлюють підтримку українському народові. Мова йде про громадян країн Північної і Латинської Америк, Європи, Азії, Африки та Австралії й Океанії. В основному вони використовують фразу "I stand with Ukraine" ("Я з Україною").

Іноземці підтримують Україну / Скриншоти

Кількість подібних дописів величезна, вони чи не щосекунди з'являються у мережі. І неабиякого символізму додає те, що це відбувається на фоні третіх роковин початку повномасштабної війни та одинадцятих роковин початку російської агресії.

Світ не забув про Україну. І підтримка не закінчується дописами. У багатьох містах світу цими днями виходять на проукраїнські мітинги. Зокрема масштабний мітинг відбувся у Вашингтоні – столиці США.

Мітинг у Вашингтоні: дивіться відео

Подібні тенденції вкотре нагадують всьому світові про війну в Україні.