Українська шкільна програма з літератури так чи інакше викликала чимало суперечок. Сучасні літературні діячі також висловлюються про необхідні зміни.

Наприклад, українська поетеса Дар'я Лісіч розповіла, як варто змінити шкільну програму з літератури. Про це вона сказала у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як варто змінити шкільну програму з літератури?

За словами поетеси, варто також звернути увагу на те, що часто вчителі української літератури відбивають бажання читати українське.

Єдиний твір, який мене вразив і викликав сильні почуття, зі шкільної програми – "Поза межами болю". Все інше було або прісне, або нейтральне. Хто дає читати "Я романтика" у 9 класі? Коли ти просто читаєш і не розумієш, що Хвильовий взагалі хотів,

– пояснила вона.

Поетеса наголошує, що у нас дуже багато класних авторів, в тому числі класиків, однак це автори з зовсім іншими настроями – всі будуть сміятися, це буде весело.

Лісіч назвала твори, які варто додати до шкільної програми.



Поетеса висловилась про зміни у програмі з літератури / Фото Суспільне культура

"Дивні люди" Артема Чапая 100% треба дати старшим класам. Це так смішно, це так легко. Є якісь такі теми прості, як секс, робота, людяність. Все розглядається настільки під простим кутом. І якраз одинадцятикласники або десятикласники мали б зрозуміти. Мене треба дати в шкільну програму, сто відсотків,

– сказала вона.

Крім цього, за її словами, можна додати еротичну лірику Павличка, але обрати щось "обережніше".

До слова, поетеса Дар'я Лісіч почала писати вірші, коли загубила мобільний телефон, і її перший вірш був на цю тему. Спочатку писала російською мовою, але цілеспрямовано почала займатися поезією за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.