Шумахер та інші відомі гонщики: кого приховували автори Top Gear за шоломом Стіга

Британська програма Top Gear була найпопулярнішим шоу у світі про автомобілі. Одним з найбільш улюблених героїв програми серед глядачів був Стіг – автогонщик-випробувач, який з'являвся чи не в кожній серії.

Багато років фанати Top Gear вели активні дискусії, хто ж ховається під шоломом Стіга, про якого ведучі програми постійно жартували, пише 24 Канал.

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Стало відомо, хто був Стігом у Top Gear

Спершу Стіг мав мати псевдонім Гімп, як герой фільму "Кримінальне чтиво" режисера Квентіна Тарантіно. Однак автори Top Gear відмовилися від цієї назви, що пішло на користь популярності Стіга.

У 2009 році Стіг таки зняв свій шолом і фанати Top Gear побачили семиразового чемпіона світу у Формулі 1 Міхаеля Шумахера. Однак Шумахер у титрах значився як "запрошена зірка". Згідно з офіційними даними, Шумахер насправді був запрошений для тесту чорної Ferrari FXX.

Міхаель Шумахер у програмі Top Gear: дивіться відео

Зараз титулований німецький гонщик продовжує боротьбу за життя після того, як розбився на лижах у 2014 році.

Головний ведучий Top Gear Джеремі Кларксон таки розкрив, хто був Стігом.

Першими двома Стігами були Перрі Маккарті, британський гонщик Ле-Мана та Формули-1, і Бен Коллінз, британський гонщик і каскадер.

МакКарті відзначився тим, що був єдиним Стігом, який носив чорний гоночний костюм, але він протримався лише два сезони. Коллінз був звільнений з Top Gear у 2010 році після того, як відмовився від своєї анонімності як Стіг в автобіографії "Людина в білому костюмі".



Стіг / Фото BBC

Під час показу останнього епізоду The Grand Tour в пабі Кларксона в Англії глядачі дізналися, що Стігом був Філ Кін, британський професійний автогонщик, який виступає в європейській серії Ле-Ман і є найуспішнішим гонщиком в історії британського GT, тричі фінішувавши другим у вищому класі.

У 2015 році Top Gear втратив свою популярність після того, як BBC звільнила Кларксона. Вслід за ним шоу покинули Джеймс Мей і Річард Гамонд. Згодом відоме тріо з'явилось у схожій програмі – The Grand Tour.