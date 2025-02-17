Много лет фанаты Top Gear вели активные дискуссии, кто же скрывается под шлемом Стига, о котором ведущие программы постоянно шутили, пишет 24 Канал.

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Стало известно, кто был Стигом в Top Gear

Сначала Стиг должен был иметь псевдоним Гимп, как герой фильма "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино. Однако авторы Top Gear отказались от этого названия, что пошло на пользу популярности Стига.

В 2009 году Стиг таки снял свой шлем и фанаты Top Gear увидели семикратного чемпиона мира в Формуле 1 Михаэля Шумахера. Однако Шумахер в титрах значился как "приглашенная звезда". Согласно официальным данным, Шумахер на самом деле был приглашен для теста черной Ferrari FXX.

Михаэль Шумахер в программе Top Gear: смотрите видео

Сейчас титулованный немецкий гонщик продолжает борьбу за жизнь после того, как разбился на лыжах в 2014 году.

Главный ведущий Top Gear Джереми Кларксон таки раскрыл, кто был Стигом.

Первыми двумя Стигами были Перри Маккарти, британский гонщик Ле-Мана и Формулы-1, и Бен Коллинз, британский гонщик и каскадер.

МакКарти отличился тем, что был единственным Стигом, который носил черный гоночный костюм, но он продержался всего два сезона. Коллинз был уволен из Top Gear в 2010 году после того, как отказался от своей анонимности как Стиг в автобиографии "Человек в белом костюме".



Стиг / Фото BBC

Во время показа последнего эпизода The Grand Tour в пабе Кларксона в Англии зрители узнали, что Стигом был Фил Кин, британский профессиональный автогонщик, выступающий в европейской серии Ле-Ман и являющийся самым успешным гонщиком в истории британского GT, трижды финишировав вторым в высшем классе.

В 2015 году Top Gear потерял свою популярность после того, как BBC уволила Кларксона. Вслед за ним шоу покинули Джеймс Мэй и Ричард Хамонд. Впоследствии известное трио появилось в похожей программе – The Grand Tour.