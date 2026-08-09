У 1984 році цей рок-хіт лунав звідусіль: сьогодні він став символом цілої епохи

До літа 1985 року британський дует Tears for Fears уже був одним із найпопулярніших гуртів у світі. Найбільшу роль у цьому відіграла пісня "Shout", яка стала справжнім проривом для музикантів і принесла їм світове визнання.

Композицію написали Роланд Орзабал, Іан Стенлі та Курт Сміт. Вона увійшла до другого студійного альбому "Songs from the Big Chair", який суттєво відрізнявся від дебютної платівки гурту більш масштабним і різноманітним звучанням, пише Parade.

У чому феномен пісні "Shout"

На момент виходу синглу Орзабалу було лише 23 роки. Саме його вокал, потужний приспів і головна ідея пісні про емоційне звільнення зробили "Shout" візитівкою Tears for Fears.

Згодом Орзабал розповідав в інтерв'ю, що спочатку мав лише приспів і ритм, запозичений із пісні гурту Talking Heads з альбому "Remain in Light". За його словами, клавішник Іан Стенлі та продюсер Кріс Хьюз доопрацювали цей ритм, додавши характерний флейтовий мотив, а запропонована Стенлі послідовність нот надихнула його на створення мелодії куплету.

Tears For Fears – "Shout": дивіться відео

Окрім яскравого звучання, "Shout" запам'яталася й своїм змістом. Орзабал пояснював, що пісня не закликає до гніву чи конфронтації. Навпаки, вона присвячена ідеї не приховувати власні емоції, а висловлювати їх.

Можна було спостерігати повільний перехід від особистої перспективи до більш соціальної та політичної,

– заявив Орзабал.

Слухачі по всьому світу високо оцінили нову роботу Tears for Fears. "Shout", випущена як другий сингл з альбому, очолила Billboard Hot 100, посіла четверте місце у британському чарті синглів і стала номером один у багатьох інших країнах.

Також вона увійшла до числа найуспішніших синглів 1985 року та допомогла альбому "Songs from the Big Chair" здобути міжнародний успіх.

Гурт Tears for Fears / Фото GettyImages

Минуло понад чотири десятиліття, але композиція й досі залишається одним із найвідоміших рок-хітів 1980-х. Вона регулярно звучить на радіо, з'являється у фільмах і телешоу, а також неодноразово отримувала нові версії у виконанні різних артистів.

Сам Орзабал зізнавався в інтерв'ю журналу Classic Pop Mag, що з роками його особисте сприйняття пісні змінилося. Водночас він назвав "Shout" чудовою композицією для завершення концертів, адже вона викликає сильні емоції у шанувальників.