Композицію написали Роланд Орзабал, Іан Стенлі та Курт Сміт. Вона увійшла до другого студійного альбому "Songs from the Big Chair", який суттєво відрізнявся від дебютної платівки гурту більш масштабним і різноманітним звучанням, пише Parade.

У чому феномен пісні "Shout"

На момент виходу синглу Орзабалу було лише 23 роки. Саме його вокал, потужний приспів і головна ідея пісні про емоційне звільнення зробили "Shout" візитівкою Tears for Fears.

Згодом Орзабал розповідав в інтерв'ю, що спочатку мав лише приспів і ритм, запозичений із пісні гурту Talking Heads з альбому "Remain in Light". За його словами, клавішник Іан Стенлі та продюсер Кріс Хьюз доопрацювали цей ритм, додавши характерний флейтовий мотив, а запропонована Стенлі послідовність нот надихнула його на створення мелодії куплету.

Tears For Fears – "Shout": дивіться відео

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Окрім яскравого звучання, "Shout" запам'яталася й своїм змістом. Орзабал пояснював, що пісня не закликає до гніву чи конфронтації. Навпаки, вона присвячена ідеї не приховувати власні емоції, а висловлювати їх.

Можна було спостерігати повільний перехід від особистої перспективи до більш соціальної та політичної,

– заявив Орзабал.

Слухачі по всьому світу високо оцінили нову роботу Tears for Fears. "Shout", випущена як другий сингл з альбому, очолила Billboard Hot 100, посіла четверте місце у британському чарті синглів і стала номером один у багатьох інших країнах.

Також вона увійшла до числа найуспішніших синглів 1985 року та допомогла альбому "Songs from the Big Chair" здобути міжнародний успіх.

Гурт Tears for Fears / Фото GettyImages

Минуло понад чотири десятиліття, але композиція й досі залишається одним із найвідоміших рок-хітів 1980-х. Вона регулярно звучить на радіо, з'являється у фільмах і телешоу, а також неодноразово отримувала нові версії у виконанні різних артистів.

Сам Орзабал зізнавався в інтерв'ю журналу Classic Pop Mag, що з роками його особисте сприйняття пісні змінилося. Водночас він назвав "Shout" чудовою композицією для завершення концертів, адже вона викликає сильні емоції у шанувальників.