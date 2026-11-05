Більшість готує каву неправильно: скільки ложок насправді потрібно додавати

Ідеальна кава залежить не лише від сорту зерен чи способу приготування, а й від правильного співвідношення меленої кави та води. Якщо додати забагато кави, напій може вийти надто гірким.

Натомість недостатня кількість зробить його слабким, водянистим або кислуватим. Щоб отримати збалансований смак, варто дотримуватися пропорції, яку вважають "золотим стандартом", пише TastingTable.

Скільки меленої кави потрібно на одну чашку напою

Для приготування збалансованої кави рекомендують використовувати 2 столові ложки меленої кави на 240 мілілітрів води. Водночас важливо не набирати каву з гіркою, а розрівнювати ложку. Так вдасться дотримуватися однакових пропорцій під час кожного приготування.

Не варто покладатися на спеціальну мірну ложку для кави, адже її об'єм може відрізнятися. Одні такі ложки вміщують одну столову ложку, інші – дві. Тому звичайна столова ложка допоможе точніше контролювати кількість меленої кави.

Якщо такий напій здається вам надто міцним, кількість кави можна зменшити до 1,5 столової ложки на 240 мілілітрів води. Пропорцію 2:240 варто використовувати як орієнтир, змінюючи її відповідно до власних смакових уподобань. Водночас важливо правильно відміряти й саму воду.

Існує "золотий стандарт" співвідношення кави та води / Фото Unsplash

Річ у тім, що позначки об'єму на кавоварках не завжди відповідають однаковій кількості рідини. В одних пристроях чашка становить приблизно 180 мілілітрів, в інших – близько 150 мілілітрів. Тому для точності краще користуватися мірною склянкою.

Також на смак напою впливає ступінь обсмаження зерен. Зокрема, кава світлого обсмаження потребує більшої кількості води для розкриття аромату, ніж темного. Це допомагає підкреслити її солодкі нотки.

Якщо ж ви готуєте каву в кавоварці або методом пуровер, рекомендується використовувати середній помел.