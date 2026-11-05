Большинство людей готовят кофе неправильно: сколько ложек на самом деле нужно добавлять

В то же время недостаточное количество сделает его слабым, водянистым или кисловатым. Чтобы получить сбалансированный вкус, стоит придерживаться пропорции, которую считают "золотым стандартом", пишет TastingTable.

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Сколько молотого кофе нужно на одну чашку напитка

Для приготовления сбалансированного кофе рекомендуется использовать 2 столовые ложки молотого кофе на 240 миллилитров воды. При этом важно не набирать кофе с горкой, а разравнивать ложку. Так удастся соблюдать одинаковые пропорции при каждом приготовлении.

Не стоит полагаться на специальную мерную ложку для кофе, ведь ее объем может отличаться. Одни такие ложки вмещают одну столовую ложку, другие – две. Поэтому обычная столовая ложка поможет точнее контролировать количество молотого кофе.

Если такой напиток кажется вам слишком крепким, количество кофе можно уменьшить до 1,5 столовой ложки на 240 миллилитров воды. Пропорцию 2:240 стоит использовать в качестве ориентира, изменяя ее в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. При этом важно правильно отмерить и саму воду.

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Существует "золотой стандарт" соотношения кофе и воды / Фото Unsplash

Дело в том, что отметки объема на кофеварках не всегда соответствуют одинаковому количеству жидкости. В одних устройствах чашка составляет примерно 180 миллилитров, в других – около 150 миллилитров. Поэтому для точности лучше пользоваться мерным стаканом.

Также на вкус напитка влияет степень обжарки зерен. В частности, кофе светлой обжарки требует большего количества воды для раскрытия аромата, чем темной. Это помогает подчеркнуть его сладкие нотки.

Если же вы готовите кофе в кофеварке или методом пуровер, рекомендуется использовать средний помол.