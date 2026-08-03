Таємниця львівських левів: чому їх у місті понад 4 тисячі

Якщо спробувати порахувати всіх левів у Львові, навряд чи вистачить навіть кількох днів. Вони сидять на фасадах будинків, охороняють входи до храмів і палаців, визирають із балконів, гербів, криниць і навіть дверних ручок.

За оцінками дослідників, у місті сьогодні налічується понад 4,5 тисячі скульптур і зображень левів. Але чому саме ця тварина стала головним символом Львова, розбирався 24 Канал.

Місто назвали не на честь тварини?

Багато хто вважає, що Львів отримав свою назву через велику кількість левів. Насправді все було навпаки.

Місто назвали на честь князя Лева Даниловича – сина короля Данила Галицького, який заснував Львів у XIII столітті. Саме від його імені походить назва міста, а лев поступово став родовим символом князя, а згодом і всього Львова.

Уже в XIV столітті зображення лева використовували як територіальний герб Галицько-Волинської держави, а пізніше воно закріпилося і в міському гербі Львова.

Чому левів так багато?

Сьогодні у Львові можна знайти левів буквально на кожному кроці. Вони прикрашають фасади кам'яниць, фонтани, надгробки, брами, сходи, лавки, вітражі та навіть дверні накладки.

За даними багаторічного проєкту "Леви Львова", який очолював директор художнього салону "Равлик" Юрій Гайда, у місті є понад 4,5 тисячі зображень і скульптур левів.

Це перше систематизоване дослідження, яке тривало шість років. Дослідники знаходили як величезні чотириметрові скульптури, так і крихітних левів розміром лише 2,5 сантиметра.

У кожного лева – своя історія Львівські леви зовсім не схожі один на одного. Одні тримають герби, інші – книги чи мечі, є крилаті леви, усміхнені, сумні, сторожові й навіть такі, що нагадують казкових істот.

Одним із найстаріших вважають лева Лоренцовича, створеного у 1591 році. Сьогодні його можна побачити в Італійському дворику на площі Ринок. Колись ця скульптура стояла біля старої Ратуші й тримала герб львівської родини Лоренцовичів.

За легендою, кам'яного лева подарували після того, як представник цієї родини врятував львівського бургомістра.

Лев Лоренцовича / ilvivyanyn.com

Ще один незвичайний мешканець міста стоїть біля Латинського кафедрального собору. Його називають єдиним левом, який усміхається. Саме біля нього туристи часто зупиняються для фотографій.

Попри тисячі скульптур, дослідники переконані, що точну кількість левів назвати майже неможливо. Щороку під час реставрацій старих будівель знаходять нові декоративні елементи, яких раніше ніхто не помічав.

Цікаво, що рекордну концентрацію левів можна побачити навіть не на площі Ринок, а на головному корпусі Львівської політехніки. За словами дослідників університету, фасад і внутрішнє оздоблення будівлі прикрашають сотні зображень царя звірів. Недарма Львів давно називають містом левів.

Леви у Львівській політехніці / Львівська політехніка