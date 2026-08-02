Але чому саме Львів і як загалом усе відбувалося впродовж цих років? 24 Канал розповість трохи докладніше.

Як Львів опинився на розломі імперій?

Під початок листопада 1918 року всім вже було зрозуміло, що Перша світова війна завершується (і дійсно, 11 листопада набуло чинності Комп'єнське перемир'я, яке фактично позначало капітуляцію Німеччини). Але Львів не був спокійною провінційною столицею – навпаки, нервовим центром регіону, де кожен камінь пам'ятав зміну кордонів і влад.

Після першого поділу Польщі 1772 року місто увійшло до складу Габсбурзької монархії та стало столицею австрійського коронного краю Галичини й Лодомерії. Власне, до осені 1918 року воно залишалося адміністративним, політичним і символічним центром. Та халепа в тім, що Львів вважали своїм не тільки українці, а й поляки.

Коли Австро-Угорська імперія почала розсипатися, у Східній Галичині виникла Українська Національна Рада, а українські політики проголосили власний державний проєкт. Для польської сторони це означало прямий виклик – у місті й навколо нього жили сильні польські політичні, культурні та демографічні спільноти, які не збиралися миритися з утратою Львова.

Конфлікт швидко вийшов за межі локальної суперечки – він став війною за те, кому належить спадщина імперського Сходу Європи. Вранці 1 листопада 1918 року українські сили взяли під контроль ключові об'єкти у Львові, і саме цей момент, відомий як Листопадовий чин, вважають початком збройної фази польсько-української війни у Галичині.

Листопадовий чин – найважливіше, що варто знати: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

У місті, де на вулицях лунали різні мови, стояли різні церкви, політичні табори й шанували різні історичні пам'яті, перемога однієї сторони означала б не просто зміну прапора, а зміну самої географії влади. Тож його польські мешканці організували збройний спротив, і бої вуличка за вуличкою перетворили Львів на арену виснажливої міської війни.

Окремий символізм мав і психологічний ефект. Річ у тім, що після спалаху боїв у Львові українське суспільство у Наддніпрянській Україні, яке тоді перебувала під німецькою окупацією та владою гетьмана Павла Скоропадського, також було мобілізоване новинами про боротьбу у Галичині. Локальний спалах у старому місті став сигналом для ширшого українського середовища.

Львів як символ, а не лише трофей

Польсько-українська війна 1918 – 1919 років не була короткою вуличною сутичкою, яку можна згадати одним реченням. Це був затяжний, жорсткий і виснажливий конфлікт, що розгорнувся на тлі розпаду імперій та появи нових держав. Він тривав у Галичині до середини 1919 року, а у ширшому політичному сенсі його наслідки простягнулися ще далі – до післявоєнного перекроювання кордонів.

Для української сторони це була боротьба за Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР), яка намагалася утвердитися у Східній Галичині. Для польської – боротьба за відновлену Польську державу, яка вважала Львів і край довкола частиною власного історичного простору. Обидва проєкти виростали з уламків старого порядку, і саме тому компромісу між ними майже не існувало.

На початку 1919 року фронт навколо Львова та на підступах до нього був дуже активним. Польські й українські війська маневрували за умов, коли кожне село, лісова дорога чи залізничний вузол могли змінити загальну картину. Війна набувала рис шахової партії, де фігурами були не абстрактні сили, а живі люди, мобілізовані, виснажені й приречені на бруд окопів.

Як відбувалася польсько-українська війна 1918 – 1919 років: дивіться відео tais786

Але ніхто не відступав, обидві сторони билися до останнього. Адже у цій війні Львів був значно більшим, ніж просто містом – він був знаком легітимності. Той, хто контролював місто, міг заявляти не лише про військову перевагу, а й про право говорити від імені Східної Галичини. Бої тут набули впертої, майже сакральної напруги.

І в цей момент Польщі надала підтримку Франція. Сформована на її території польська Армія Галлера, добре озброєна та оснащена, почала прибувати до регіону у квітні, травні та червні. Водночас Українська Галицька Армія (УГА) була майже повністю виснажена та позбавлена боєприпасів.

Бойові дії завершилися лише тоді, коли УГА після Чортківської офензиви була змушена у липні 1919 року перейти Збруч на територію Наддніпрянщини. А далі стався Варшавський договір 21 квітня 1920 між Польщею та УНР, сумно відомий тим, як завершив і політичне протистояння – в обмін на військову підтримку проти більшовиків Директорія зреклася претензій на західноукраїнські землі.

Та до цього моменту Львів і Східна Галичина вже пройшли крізь свою найтрагічнішу смугу. У підсумку Львів опинився під польським контролем, а Східна Галичина стала частиною післявоєнного територіального торгу, який тривав ще кілька років. Але ніщо так і не стерло пам'ять про листопадові бої, і ніщо не скасувало символічну вагу міста.