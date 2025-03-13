Раді, але не від щирого серця: як українці відреагувати на повернення сніданків у "МакДональдз"

13 березня "МакДональдз" анонсував повернення ранкового меню у своїх ресторанах після успішного тестування у Вінниці. Проте цій новині зраділи не всі.

Повернення сніданків стосується не усіх ресторанів "МакДональдз" в Україні. Як реагують українці – розповідає 24 Канал.

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Як реагують українці на повернення сніданків

Після початку повномасштабного вторгнення ресторани "МакДональдз" припинили свою роботу в Україні майже на пів року, проте влітку 2022 року повернулися. Щоправда, не у всі міста. Наприклад, у Харкові, Сумах чи Миколаєві "МакДональдз" не працює з огляду на постійні російські обстріли.

Після нещодавнього повернення сніданкового меню у Вінниці, 13 березня його також повернули в ресторани Львова і Луцька. До кінця березня це меню з'явиться у всіх ресторанах Заходу та Центру України. Проте у ресторанах Полтави, Кременчука, Дніпра, Кривого Рогу та Олександрії ранкового меню поки що не повертатимуть.

Реакція українців у мережі неоднозначна. Одні користувачі радіють, інші радіють за тих, хто щодня писав: "Коли повернуть сніданки у "МакДональдз"? Інші ж кажуть, що тепер зникнуть ці питання, а разом з ними – ціла епоха.

Проте мешканці міст на Сході та Півдні України кажуть, що радіють, але не від щирого серця – у їхніх містах не повертають сніданки або ж "МакДональдз" ще узагалі не відновив роботу.

Реакція українців на повернення сніданків у "МакДональдз" / Скриншоти

Також мережу не оминули жарти про лівий берег Києва, мовляв, сніданки повертають лише на правобережжі України.

Цікаво, що попри те, що "МакДональдз" не повернувся у прифронтові українські міста, минулого року мережа відкрила 8 нових закладів в Україні.