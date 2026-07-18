За ними сумують цілі покоління: п'ять найкращих смаколиків дитинства, які майже зникли

Для тих, хто виріс у 1990-х та на початку 2000-х, похід до кіоску чи шкільного буфету був справжньою пригодою. На кілька гривень можна було купити солодощі, які тоді здавалися найсмачнішими у світі. Сьогодні багато з них уже зникли з полиць або продаються лише зрідка.

24 Канал зібрав п'ять культових смаколиків, які свого часу знали майже всі українські діти, але нині вони перетворилися на справжню ностальгію.

Жуйка "Love Is..."

Напевно, жоден інший смаколик не став таким символом дитинства, як "Love Is...". Її купували не лише заради фруктового смаку, а й через маленькі вкладки із закоханою парою та романтичними фразами.

Школярі збирали ці папірці цілими альбомами, мінялися ними на перервах і сперечалися, кому випала рідкісна серія. Сама жуйка закінчувалася за кілька хвилин, а вкладка могла зберігатися роками.

Цукерки Mamba

Фруктові жувальні цукерки Mamba були справжнім хітом. Маленькі квадратики з апельсиновим, полуничним чи лимонним смаком миттєво розліталися серед дітей.

Сьогодні їх ще можна знайти в окремих магазинах, однак колишньої популярності вони вже не мають. Для багатьох українців Mamba залишилася одним із найяскравіших смаків дитинства.

Льодяники на паличці у формі півника

Ще задовго до сучасних желейних цукерок чи шоколадних батончиків діти ласували простими карамельними півниками. Їх продавали на ярмарках, біля парків, на святах і навіть просто на вулиці.

Червоні, бурштинові або зеленкуваті льодяники стали справжньою класикою, але сьогодні їх можна зустріти переважно на фестивалях народної культури або різдвяних ярмарках.

Шипучка

Пакетики з кисло-солодким порошком, який можна було висипати просто на язик, були одним із найулюбленіших дитячих "екстремальних" смаколиків. Після них язик ставав різнокольоровим, а діти змагалися, хто витримає кислий смак довше. Зараз знайти класичну "шипучку" майже неможливо.

Кукурудзяні палички у великих прозорих пакетах

Кукурудзяні палички продаються й зараз, однак багато українців досі згадують саме ті величезні прозорі пакети без яскравого дизайну, які продавалися майже в кожному магазині.

Вони були легкими, дуже солодкими, швидко танули в роті, а одного пакета вистачало на всю компанію. Саме такі палички стали одним із найвпізнаваніших смаків дитинства для цілого покоління.

Деякі ласощі з нашого дитинства справді здавались надто дорогими і недоступними. Але більшість із згаданих ласощів не були дорогими чи вишуканими. Навпаки – вони були доступними майже кожній дитині, а тому стали частиною повсякденних спогадів: дороги зі школи, канікул у бабусі, прогулянок із друзями чи сімейних поїздок.