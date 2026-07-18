24 Канал собрал пять культовых лакомств, которые в свое время были знакомы почти всем украинским детям, но сейчас стали настоящей ностальгией.

Жевательная резинка "Love Is..."

Наверное, ни одно другое лакомство не стало таким символом детства, как "Love Is...". Ее покупали не только ради фруктового вкуса, но и из-за маленьких вкладок с влюбленной парой и романтическими фразами.

Школьники собирали эти бумажки целыми альбомами, обменивались ими на переменах и спорили, кому досталась редкая серия. Сама жевательная резинка заканчивалась за несколько минут, а вкладыш мог храниться годами.

Конфеты Mamba

Фруктовые жевательные конфеты Mamba были настоящим хитом. Маленькие квадратики с апельсиновым, клубничным или лимонным вкусом мгновенно расходились среди детей.

Сегодня их еще можно найти в отдельных магазинах, однако прежней популярности они уже не пользуются. Для многих украинцев Mamba осталась одним из самых ярких вкусов детства.

Леденцы на палочке в форме петушка

Еще задолго до появления современных желейных конфет или шоколадных батончиков дети лакомились простыми карамельными петушками. Их продавали на ярмарках, возле парков, на праздниках и даже просто на улице.

Красные, янтарные или зеленоватые леденцы стали настоящей классикой, но сегодня их можно встретить преимущественно на фестивалях народной культуры или рождественских ярмарках.

Шипучка

Пакеты с кисло-сладким порошком, который можно было высыпать прямо на язык, были одним из самых любимых детских "экстремальных" лакомств. После них язык становился разноцветным, а дети соревновались, кто дольше выдержит кислый вкус. Сейчас найти классическую "шипучку" почти невозможно.

Кукурузные палочки в больших прозрачных пакетах

Кукурузные палочки продаются и сейчас, однако многие украинцы до сих пор вспоминают именно те огромные прозрачные пакеты без яркого дизайна, которые продавались почти в каждом магазине.

Они были легкими, очень сладкими, быстро таяли во рту, а одного пакета хватало на всю компанию. Именно такие палочки стали одним из самых узнаваемых вкусов детства для целого поколения.

Некоторые лакомства из нашего детства действительно казались слишком дорогими и недоступными. Но большинство из упомянутых лакомств не были дорогими или изысканными. Наоборот – они были доступны почти каждому ребенку, а потому стали частью повседневных воспоминаний: о дороге из школы, каникулах у бабушки, прогулках с друзьями или семейных поездках.