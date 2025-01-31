Як звичайна фольга може покращити сонячні панелі: неочікувана відповідь учених
- Учені з Наньчанського університету в Китаї досліджували вплив алюмінієвої фольги на ефективність сонячних панелей, розмістивши її в їхній структурі для кращого розсіювання тепла.
- Випробування показали, що фольга знижує різницю температур у фотоелектричному модулі на 6,17 градуса Цельсія, підвищуючи його ефективність у виробленні електроенергії.
Сонячні панелі залишаються одним із найпопулярніших джерел відновлювальної енергії. Проте учені постійно намагаються знайти шляхи покращення їхньої ефективності, аби виробляти більше електрики.
І допомогти в цьому може навіть звичайна фольга. Як саме – розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.
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Як фольга покращує роботу панелей
Учені з Наньчанського університету в Китаї провели дослідження з пошуку простих способів покращення ефективності сонячних панелей. У межах дослідження науковці вчені помістили алюмінієву фольгу з гарною теплопровідністю в структуру сонячної панелі для розсіювання тепла з поперечного напрямку та одночасного підвищення однорідності температури.
Однак дослідники працювали з двома варіантами розміщення фольги, виготовила їх та порівняла зі звичайними панелями. У першій моделі фольгу, товщиною 0,5 міліметра розмістили між сонячним елементом і шаром етиленвінілацелату. А в другому – між етиленвінілацелатом і шаром скла.
Сонячні панелі можна вдосконалити фольгою / Фото Pexels
Випробування показали суттєві покращення показників середнього охолоджувального ефекту фолоелектричного модуля.
Результати показують, що алюмінієва фольга знижує різницю температур у всьому фотоелектричному модулі на 6,17 градуса Цельсія і покращує однорідність температури порівняно з еталонним фотоелектричним модулем,
– зазначають вчені.
Зниження різниці температур робить самі панелі значно ефективнішими у виробленні електроенергії.