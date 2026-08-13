Скільки насправді служать сонячні панелі та коли починають втрачати ефективність

Сонячні електростанції все ще потребують значних початкових вкладень, однак їхньою важливою перевагою залишається тривалий термін експлуатації. Саме він дозволяє системам поступово окупити витрати на встановлення та надалі виробляти електроенергію.

Саме він дозволяє системам поступово окупити витрати на встановлення та надалі виробляти електроенергію. Про те, скільки насправді служать сонячні панелі та як із роками змінюється їхня ефективність, розповідає BGR.

Скільки служать сонячні панелі

Дані Агентства з охорони довкілля США та результати досліджень у сфері фотоелектричних систем свідчать, що повернення початкових інвестицій у сонячні панелі може займати роки. Водночас тривалий термін служби обладнання дозволяє окупити систему в довгостроковій перспективі.

За належного догляду якісний комплект сонячних панелей може працювати 25 років і більше.

Термін експлуатації значною мірою залежить від типу панелей. Кремнієві монокристалічні та полікристалічні моделі здатні прослужити понад 25 років. Тонкоплівкові панелі зазвичай експлуатуються від 10 до 20 років, хоча сучасні технології поступово покращують цей показник.

Сонячні панелі / Фото Unsplash

Водночас після завершення розрахункового терміну сонячні панелі не припиняють працювати раптово. Їхня продуктивність поступово знижується через природну деградацію матеріалів.

Тому поняття "корисний термін служби" означає період, протягом якого система залишається максимально ефективною та економічно доцільною.

Після цього оновлення обладнання може стати вигіднішим, однак самі панелі все ще здатні виробляти електроенергію.

Як із роками змінюється ефективність сонячних паелей

Дослідники Національної лабораторії Скелястих гір, яка раніше була відома як Національна лабораторія відновлюваної енергетики, проаналізували велику кількість фотоелектричних систем у США. Вони встановили, що середній рівень втрати продуктивності становить близько 0,75% на рік.

Водночас у регіонах із спекотнішим кліматом цей показник може бути приблизно удвічі вищим. Таким чином, приблизно через 30 років ефективність більшості панелей опускається нижче 80%. Втім, якісніші моделі за сприятливих умов можуть втрачати лише близько 0,3% продуктивності щороку.

Ефективність сонячних панелей падає із роками / Фото Unsplash

На довговічність обладнання також впливає догляд за ним. Експерти радять очищувати сонячні панелі від 2 до 4 разів на рік залежно від кількості пилу, листя, пилку та особливостей встановлення.

У статті також зазначається, що очищувати панелі потрібно максимально обережно, щоб не пошкодити обладнання. Загалом сонячні панелі не потребують складного обслуговування, однак нехтувати доглядом за ними не варто, особливо якщо важливо зберігати їхню максимальну ефективність.